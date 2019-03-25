Survivor'da eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor 2019'un 32. bölümünde takımlar dokunulmazlık finalinde karşı karşıya geldi. İki haftadır yarışmacı kaybeden Türk takımı bu hafta atağa geçti. Cumartesi ekrana gelen bölümde işk dokunulmazlığı Yunan takımı kazanmıştı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde müthiş bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. İlk dokunulmazlığı Yunan takımı dün kazanmıştı, ikinci dokunulmazlığı Türk takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununda eşitlik olunca, final oyunu oynandı. Dokunulmazlığın final oyununda durum 2-2 olunca bayrak yarışı yapıldı ve Türk takımının kazanmasıyla müthiş bir sevinç yaşandı.



SURVIVOR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında ada konseyinde Spyros'un ismi çıktı ve böylelikle Spyros haftanın ilk eleme adayı olmuş oldu.

YENİ YARIŞMACI PATRICK OGUNSOTO ELEME ADAYI OLDU!

Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya son katılan isim olan Patrick Ogunsoto'yu seçti. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları oldu.