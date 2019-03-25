Survivor'da eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor 2019'un 32. bölümünde takımlar dokunulmazlık finalinde karşı karşıya geldi. İki haftadır yarışmacı kaybeden Türk takımı bu hafta atağa geçti. Cumartesi ekrana gelen bölümde işk dokunulmazlığı Yunan takımı kazanmıştı.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde müthiş bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. İlk dokunulmazlığı Yunan takımı dün kazanmıştı, ikinci dokunulmazlığı Türk takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununda eşitlik olunca, final oyunu oynandı. Dokunulmazlığın final oyununda durum 2-2 olunca bayrak yarışı yapıldı ve Türk takımının kazanmasıyla müthiş bir sevinç yaşandı.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında ada konseyinde Spyros'un ismi çıktı ve böylelikle Spyros haftanın ilk eleme adayı olmuş oldu.
Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya son katılan isim olan Patrick Ogunsoto'yu seçti. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları oldu.
Yunanistan'da yapılan sms oylaması sonuçlarına göre Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto arasından en az oyu alan isim, Survivor'on 26 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 34. bölümünde yarışmaya veda edecek.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde oynanan iletişim oyununu Türk takımı kazanmayı başardı. Öödülü kazanan yarışmacılar teknoloji evine giderek sevdiklerinden videolu mesajlar aldılar. Yarışmacılar bu ödülle büyük moral depoladılar.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde Dalaka ve Seda dokunulmazlık finalinde karşı karşıya geldi. Seda'nın performansı dikkatlerden kaçmazken kazanan ise Dalaka oldu.
Survivor son bölümde Acun Ilıcalı haftanın performan birincilerini açıkladı. Performans birincileri Türk takımında erkeklerde Hikmet, kadınlarda ise Sude oldu. Yunan takımında erkeklerde Tony, kadınlarda ise Afroditi oldu.
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