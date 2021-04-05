Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 4 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı. Olaylı ve tartışmalı geçen ada konseyi sonrasında ünlüler takımından iki eleme adayı birden çıkmıştı. Survivor Türkiye’nin 4 Nisan Pazar yeni bölümünde ise takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Yarışmacılar, çamur parkurunda dokunulmazlık için kıyasıya mücadele verdi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de yine heyecan ve mücadele dolu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Kritik dokunulmazlığı kazanmak isteyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesti.

Baştan sona kadar heyecan ve mücadele dolu dokunulmazlık oyunu, tamamen çamur dolu bir parkurda gerçekleşti. Günün sonunda bu müthiş mücadeleyi 10-8 skorla gönüllüler kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmıştı. Oyunu kaybeden ünlüler takımında, kadın ve erkek yarışmacılar arasındaki farkı korumak nedeniyle sadece erkek yarışmacıların isimleri yazılabilmişti. İsimleri eşit sayıda yazılan İsmail ve Doğan haftanın ilk eleme adayları olmuştu.



İkinci dokunulmazlığı da kaybeden yine ünlüler oldu. Ada konseyinde sadece erkek yarışmacıların isimleri yazılabildiği için üç yarışmacı için oylama yapıldı. Batuhan, Çağrı ve Sergen arasında oylama yapıldı.