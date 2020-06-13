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Survivor'da Elif ve Nisa sakatlandı mı? Nisa parkurdan aşağıya düştü! Survivor 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 01:25 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 106. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında iki talihsiz olay yaşanıyor. Oyun sırasında Elif havuzda boynunda sakatlanıyor. Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Elif, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Diğer yandan ise Nisa 3 metre yüksekliğindeki parkurdan aşağıya düşüyor. Survivor'da herkesi korkutan iki sakatlık nedeniyle yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Peki Survivor'da Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor'da Elif ve Nisa sakatlandı mı? Nisa parkurdan aşağıya düştü! Survivor 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 13 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Ardahan'ın kaptan olduğu mavi takım ile Cemal Can'ın kaptanlığını üstlendiği kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Ancak büyük mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda Elif ve Nisa herkesi korkutuyor.

SURVIVOR ELİF SAKATLANDI MI?

Survivor 2020 yeni bölümde Elif, dokunulmazlık oyunu sırasında havuzda boynunu çarparak sakatlık geçiriyor. Olaya anında Doktor Metin Kuş müdahale ediyor. Sonrasında ise Survivor Elif ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çeyrek finali garantileyen ilk yarışmacı olan Survivor Elif’in yaşadığı bu sakatlık nedeniyle yarışmaya veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

elif

YÜKSEKTEN DÜŞEN NİSA'YA NE OLDU?

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımda yer alan Nisa, Sercan ile yarıştığı sırada parkurda yüksek bir yerde dengesini kaybetti ve 3 metreden yere düştü. Yere düşen ve kalkamayan Nisa'yı gören arkadaşları korku içinde yardım isterken, Nisa'nın yanına koştular. Nisa'ya müdahaleyi yine Survivor Doktoru Metin Kuş yaptı.

nisa

Arkadaşlarının korku içinde kaldığı, Cemal Can’ın gözyaşlarına boğulduğu bu anlarda Nisa’ya ne olduğu ise merak konusu oldu.


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