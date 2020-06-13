Survivor'da Elif ve Nisa sakatlandı mı? Nisa parkurdan aşağıya düştü! Survivor 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 13 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Ardahan'ın kaptan olduğu mavi takım ile Cemal Can'ın kaptanlığını üstlendiği kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Ancak büyük mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda Elif ve Nisa herkesi korkutuyor.

SURVIVOR ELİF SAKATLANDI MI?

Survivor 2020 yeni bölümde Elif, dokunulmazlık oyunu sırasında havuzda boynunu çarparak sakatlık geçiriyor. Olaya anında Doktor Metin Kuş müdahale ediyor. Sonrasında ise Survivor Elif ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çeyrek finali garantileyen ilk yarışmacı olan Survivor Elif’in yaşadığı bu sakatlık nedeniyle yarışmaya veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

YÜKSEKTEN DÜŞEN NİSA'YA NE OLDU?

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımda yer alan Nisa, Sercan ile yarıştığı sırada parkurda yüksek bir yerde dengesini kaybetti ve 3 metreden yere düştü. Yere düşen ve kalkamayan Nisa'yı gören arkadaşları korku içinde yardım isterken, Nisa'nın yanına koştular. Nisa'ya müdahaleyi yine Survivor Doktoru Metin Kuş yaptı.

Arkadaşlarının korku içinde kaldığı, Cemal Can’ın gözyaşlarına boğulduğu bu anlarda Nisa’ya ne olduğu ise merak konusu oldu.



