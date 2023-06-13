Survivor'da finalistler belli oldu! 12 Haziran Survivor'da Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf'un kaderi belirlendi

Survivor'da finalistler belli oluyor. Nefeslerin tutulduğu Survivor 2023'ün finaline doğru adım adım yaklaşılıyor. Büyük bir emek ve mücadele veren yarışmacılardan 4 isim yarı finale çıktı. Bu isimler Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf oldu. İşte 12 Haziran Survivor'ın yarı finalinde yaşananlar ve finalist isimler...

SON DÖRT İSİM

Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf yarı final çekimleri için İstanbul'a geldi. Bu isimden 2 kişi yarı finale çıkacak. Heyecan dolu geceye yarışmacıların aileleri de seyirci olarak katıldı. Yusuf'un nişanlısı konuştuğu sırada hem Yusuf'un hem de nişanlısının gözyaşları sel oldu.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da yarı finalde eleme adayları, Ertuğ ve Özgür olmuştu. Kritik eleme gecesinde 2 isimden Ertuğ elendi.

Böylelikle Özgür 3. yarı finalist oldu.

SURVİVOR 2023'DE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

12 Haziran Survivor'da en az oy alan isim Ertuğ oldu. Böylelikle yarı finalistler Yusuf, Nefise ve Özgür oldu. Bu isimlerden Yusuf geceye veda etti.

Birinci finalist Özgür oldu.

İkinci finalist ise Nefise oldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Nefise göz yaşlarına hakim olamadı.

Böylelikle Özgür ve Nefise büyük finale çıkmaya hak kazandı. Büyük finalde iki isimden biri Survivor 2023'ün şampiyonu olacak.



