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  4. Survivor'da gergin dakikalar! Murat Ceylan yarışmacıları azarladı: "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?"

Survivor'da gergin dakikalar! Murat Ceylan yarışmacıları azarladı: "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?"

16.05.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanın giderek arttığı yarışma programı Survivor'da yine gergin dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Ertuğ, Kürşat ve Nefise arasında sinirler gerildi. Birbirlerine küfür ve kötü sözler sarf eden 3'lüyü sunucu Murat Ceylan sert bir dille uyardı.

Survivor'da gergin dakikalar! Murat Ceylan yarışmacıları azarladı: "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?"

Survivor 2023 sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru gelinirken hırs ve mücadele ruhu da yükseliyor. 15 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununda sinir dolu dakikalar yaşandı. Laf dalaşına giren bazı yarışmacıların ağzından küfür ve kötü söz çıktı. Laf dalaşına devam eden yarışmacılara sinirlenen Murat Ceylan tepki göstermeyi ihmal etmedi.

SURVİVOR'DA SİNİRLER GERİLDİ

kürşat nefise

Hırs ve mücadelenin tam gaz devam ettiği Dominik Cumhuriyetin'de ara ara sinirler geriliyor.

surv 15 may

Yarışmacılardan Ertuğ, Kürşat ve Nefise 15 Mayıs akşamı yaşanan haftanın son dokunulmazlık oyununda laf dalaşına girdi.

surv 15 mayy

Aralarındaki gerginliğin bitmediğini gören Murat Ceylan tepkisini koydu.

Murat Ceylan, "Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?" diyerek yarışmacıların yanına doğru ilerledi.

murat ceylan kızdı2

Buna karşılık Ertuğ, "Duyuyor, duyuyor" dedi.

ertuğ duyuyor

Yarışmacıları uyarısına devam eden Murat Ceylan, "Ben burada oyun sonunda Cansu bir itirazda bulundu, onun görüntülerine bakmaya gittim, burada ağza alınmayacak sözler duymaya başladım!" diyerek yarışmacıları azarladı.

murat ceylan azarladı

Gerginliğe sebebiyet veren ve kötü söz sarf eden Kürşat, Murat Ceylan'a açıklama yaparak olayı tek tek anlattı.

kürşat

Bunun üzerine Murat Ceylan "Ben burada senin yarışmacıma .... demeni kabul etmiyorum. Kimse sana da böyle bir küfürde bulunamaz. Kötü sözü de kimse sana benim önümde söyleyemez! Bak senin için de aynısı geçerli. Sen rahatsızlık duymayabilirsin, sana söylenebilir gibi görebilirsin bu kelimeyi. Ben senin için de kimsenin söylemesini kabul etmiyorum. Senin de rakibine böyle bir kelime söylemeni kabul etmiyorum." sözlerine yer verdi.

murat ceylan azarladı 2

Üç isim tekrardan laf dalaşına girince Ceylan, "Böyle olmaz arkadaşlar, anlaşamıyorsunuz. Bunları konseyde konuşacağız! Bu normal bir durum değil. Ben burada hiç bir yarışmacımızın birbirine kötü söz söylemesini kabul etmiyorum. Böyle bir hak yok. " dedi ve konuyu tekrar açılmak üzere kapattı.

murat ceylan kızdı

Konseyde yeniden gündeme gelen konu hakkında Kürşat kullandığı kelime için özür diledi ve konu tatlıya bağlandı."


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survivor Murat Ceylan dokunulmazlık oyunu doğru

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