Survivor'da gergin dakikalar! Murat Ceylan yarışmacıları azarladı: "Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?"

Survivor 2023 sezonunun yavaş yavaş sonuna doğru gelinirken hırs ve mücadele ruhu da yükseliyor. 15 Mayıs akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununda sinir dolu dakikalar yaşandı. Laf dalaşına giren bazı yarışmacıların ağzından küfür ve kötü söz çıktı. Laf dalaşına devam eden yarışmacılara sinirlenen Murat Ceylan tepki göstermeyi ihmal etmedi.

SURVİVOR'DA SİNİRLER GERİLDİ

Hırs ve mücadelenin tam gaz devam ettiği Dominik Cumhuriyetin'de ara ara sinirler geriliyor.

Yarışmacılardan Ertuğ, Kürşat ve Nefise 15 Mayıs akşamı yaşanan haftanın son dokunulmazlık oyununda laf dalaşına girdi.

Aralarındaki gerginliğin bitmediğini gören Murat Ceylan tepkisini koydu.

Murat Ceylan, "Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?" diyerek yarışmacıların yanına doğru ilerledi.

Buna karşılık Ertuğ, "Duyuyor, duyuyor" dedi.

Yarışmacıları uyarısına devam eden Murat Ceylan, "Ben burada oyun sonunda Cansu bir itirazda bulundu, onun görüntülerine bakmaya gittim, burada ağza alınmayacak sözler duymaya başladım!" diyerek yarışmacıları azarladı.

Gerginliğe sebebiyet veren ve kötü söz sarf eden Kürşat, Murat Ceylan'a açıklama yaparak olayı tek tek anlattı.

Bunun üzerine Murat Ceylan "Ben burada senin yarışmacıma .... demeni kabul etmiyorum. Kimse sana da böyle bir küfürde bulunamaz. Kötü sözü de kimse sana benim önümde söyleyemez! Bak senin için de aynısı geçerli. Sen rahatsızlık duymayabilirsin, sana söylenebilir gibi görebilirsin bu kelimeyi. Ben senin için de kimsenin söylemesini kabul etmiyorum. Senin de rakibine böyle bir kelime söylemeni kabul etmiyorum." sözlerine yer verdi.

Üç isim tekrardan laf dalaşına girince Ceylan, "Böyle olmaz arkadaşlar, anlaşamıyorsunuz. Bunları konseyde konuşacağız! Bu normal bir durum değil. Ben burada hiç bir yarışmacımızın birbirine kötü söz söylemesini kabul etmiyorum. Böyle bir hak yok. " dedi ve konuyu tekrar açılmak üzere kapattı.

Konseyde yeniden gündeme gelen konu hakkında Kürşat kullandığı kelime için özür diledi ve konu tatlıya bağlandı."



