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Survivor'da Hikmet ve Adem birbirine girdi! "Seni çuval gibi yere sererim"

11.05.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da mücadelelerin yanı sıra oyun alanındaki gerginliklerde yarışmaya damgasını vurmaya devam ediyor. Sene başından itibaren Adem ve Hikmet arasındaki gerginlik sürerken, bu gerginlik oyun alanlarına yansıyor. Dün akşam oynanan ödül oyununda Adem'le yaptığı yarış sonrası olay bir sevince imza atan Hikmet, Adem'i sinirlendirdi. İkili oyun sonrasında adeta birbirine girdi.

Survivor'da Hikmet ve Adem birbirine girdi! "Seni çuval gibi yere sererim"

Survivor'da dün akşam ekranlara gelen ödül oyunu mücadelesinde gergin dakikalar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Adem ve Hikmet'in mücadelesi sonrasında, Hikmet'in yaptığı sevinç oyun alanını karıştırdı. Hikmet, yaptığı sevinçlere takılan Adem'e ilginç bir sevinç gösterisi uyguladı. Bu olay sonrası Adem ve Hikmet arasında büyük tartışma yaşandı.

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"SEN ŞAKLABANLIK YAP ARKADAŞLARINA"

Adem'le oynadığı oyun sonrasında kazanan Hikmet, parkurun ortasında ip atladı. Yaptığı sevinç gösterisinden sonra, "Parkta ip atlar gibi atladım, yine tebrik etmedi ne yapayım?" sözleri sonrası Adem sinirlendi. Adem daha sonrasında Hikmet'e cevap olarak, "Sen ne yap biliyor musun, şaklabanlık yap arkadaşların gülsün sana" yanıtını verdi.

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"ADEM SENİ PALYAÇO YAPARIM"

Adem'in söylediği söz sonrası Hikmet tartışmanın dozunu biraz daha kaçırarak, "Adem seni palyaço yapar oynatırım" dedi. Daha sonrasında devam eden tartışmada Hikmet, Adem'in kendisini tebrik etmesini istedi.

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"SENİ ÇUVAL GİBİ YERE SERERİM"

Tartışmanın daha da alevlenmesiyle birlikte ikili arasındaki atışmalar sürmeye devam ediyor. Hikmet'in "Üçüncü raunta geçtik" demesi üzerine Adem, "Sen benimle raunt geçebilir misin? Seni birinci rauntta çuval gibi yere sererim" dedi.

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Adem'in yanıtı sonrasında ise Hikmet hodrimeydan dedi ve "Adem bekliyorum. Öyle ringte olduğu gibi olmaz o işler" yanıtı verdi.

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survivor
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