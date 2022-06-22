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Survivor'da Hikmet ve Nagihan'dan şok kavga! "Yazıklar olsun"

22.06.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 22 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümünde Hikmet ve Nagihan'ın kavgası olay oldu. Parkurda Nagihan ile yarışan Hikmet, rakibini 4-0 yenip sevinç gösterisi yapınca Nagihan'ın nabzı yükseldi. Münakaşaya giren ikili, birbirlerine ağzına geleni söyledi.

Survivor'da Hikmet ve Nagihan'dan şok kavga! "Yazıklar olsun"

Hikmet, Nagihan'ı 4-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Nagihan'ı yendikten sonra, "Hakedene hakettiğini vereceksin. 4-0" deyince ikili arasındaki tansiyon düşmek bilmedi. Bir süredir limoni olan ikili, bu olayın ardından uzunca tartıştı. İşte detaylar...

"YAZIKLAR OLSUN"

Hikmet'in parkur sonrası sevinç gösterisine sinirlenen Nagihan, "Ben yapamadım, benim yeteneksizliğim" dedi. Hikmet, kazandığında Nagihan'ın kendisini tebrik etmesi gerektiğini söyleyince Nagihan, "Etmiyorum. O kadar zavallısın ki uğraşmadığın adam kalmadı şimdi sıra bende" ifadelerini kullandı.

Survivor'da Hikmet ve Nagihan'dan şok kavga!

İkili arasında tartışma alevlenirken Nagihan, "Beni finalden etmeye çalışıyorsun. Ayağımı kaydırmaya çalışıyorsun. Ama bu saatten sonra seninle muhattap olanda hata. Yazıklar olsun sana." dedi.

Survivor'da Hikmet ve Nagihan'dan şok kavga!

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TV8 survivor
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