Survivor'da Hikmet ve Nagihan'dan şok kavga! "Yazıklar olsun"

Hikmet, Nagihan'ı 4-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Nagihan'ı yendikten sonra, "Hakedene hakettiğini vereceksin. 4-0" deyince ikili arasındaki tansiyon düşmek bilmedi. Bir süredir limoni olan ikili, bu olayın ardından uzunca tartıştı. İşte detaylar...

"YAZIKLAR OLSUN"

Hikmet'in parkur sonrası sevinç gösterisine sinirlenen Nagihan, "Ben yapamadım, benim yeteneksizliğim" dedi. Hikmet, kazandığında Nagihan'ın kendisini tebrik etmesi gerektiğini söyleyince Nagihan, "Etmiyorum. O kadar zavallısın ki uğraşmadığın adam kalmadı şimdi sıra bende" ifadelerini kullandı.

İkili arasında tartışma alevlenirken Nagihan, "Beni finalden etmeye çalışıyorsun. Ayağımı kaydırmaya çalışıyorsun. Ama bu saatten sonra seninle muhattap olanda hata. Yazıklar olsun sana." dedi.





