Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 13 Mart Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ilk iki eleme adayı belli oldu. Geçen hafta Senem'in ayrılması nedeniyle yarışmada eleme olmamıştı. Bu hafta ise pazar akşamı 1. dokunulmazlık oyunu sonrası toplanan konseyde Cansu eleme adayı olmuştu. İşte 13 Mart Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 13 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün dokunulmazlığı kazanan takım iyi kampın sahibi olacak. 13 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın yeni bölümnde eleme adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



