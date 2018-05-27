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Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ünlüler takımında Turabi ve Adem’in kavga ettiği fragmanda Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesini yükselttiği görüldü.

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor 2018’de nefes kesen 81. bölümün ardından 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

27 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek 82. yeni bölümde hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu oynanacak.

Ünlüler takımında Turabi ve Adem'in kavga ettiği fragmanda Acun Ilıcalı’nın ilk kez sesini yükselttiği görüldü.

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Turabi ve Adem'in kavgası sırasında sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı oyunculara "arkadaşlar susalım; susalım artık! Konuşanı atacağım" diyerek kızdı.

TURABİ EŞİKTEN DÖNDÜ

Turabi daha önceden de yaptığı davranışlar tarafından eleştiriliyordu. Diskalifiye olmaktan son anda dönen Turabi, ‘Acaba elenecek mi?’ sorusu akıllara geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Acun Ilıcalı Turabi

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