Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 19 Nisan Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

Survivor All Star'ın 19 Nisan Salı günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.

Survivor'da haftanın 2. ve 3. eleme adayları ise Ayşe ve Nisa oldu.

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise Yağmur'un adı yazıldı.

Böylece Yağmur yokluk adasına giden son yarışmacı oldu.

OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için sms oylaması yapıldı.



Oylama sonuçlarına göre Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Yağmur oldu.

Survivor hayatını noktalayan Yağmur gözyaşlarına boğuldu.

"BU ANI YAŞAYACAĞIMI HİSSETMİŞTİM"

Yağmur veda konuşması yaparken duygusal anlar yaşadı. Yağmur konuşmasında "Bu anı yaşayacağımı hissetmiştim. Ağlamamak için söz vermiştim.

Çok üzgünüm ama karakterimden ödün vermedim. Buraya çok alışmıştım. Gözyaşlarımı tutamıyorum maalesef. Sabah burada uyandığımda arkadaşlarımı görmeye çok alışmıştım. Burada bir ailemi geride bırakıyorum" dedi.





