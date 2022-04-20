Survivor'da Nagihan ve Hikmet kavgası! Hakaretler yağdırdı! Acun Ilıcalı cezayı açıkladı: Gerekeni yaparım

Survivor All Star'ın 19 Nisan Salı ekrana gelen son bölümündeki ödül oyununda gönüllüler takımından Hikmet, oyun sonrası atış yapmaya devam eden Nagihan'ı uyarınca sinirler gerildi. Nagihan'ın sözleri sonrası tansiyon iyice yükselince iki takım yarışmacıları araya girdi.

HİKMET'E HAKARETLER YAĞDIRDI

Çılgına dönen Nagihan, Hikmet'e hakaretler yağdırdı. Takım arkadaşları ise Nagihan'ı susturmaya çalıştı.

Nagihan, Hikmet'e Survivor'a gelmiş en nalet insansın" da dedi.



Hikmet ise "Senin yedi sülalen gelse bana bir şey yapamaz da ama susuyorum" dedi.

"BURADA KALMAK İSTEMİYORUM TÜKENDİM"

Survivor ada konseyinde de Hikmet ve Nagihan gerilimi devam etti.

Gözyaşlarına boğulan Nagihan artık dayanamadığını ifade ederek "Ben Survivor'ı yaşamaya gelen bir kadınım. Ama Survivor hariç her şeyi yaşıyorum burada. Artık sabrım kalmadı. Daha öncekioyunlar da vardı. Sürekli şirinlik yapmaya çalışan Hikmet vardı ben muhatap olmuyordum. Ben Hikmet'in sesini duymak istemiyorum, açığımı söylemesini istemiyorum. Burada artık kalmak istemiyorum, Survivor'ımı yaşayamıyorum. Artık ben tükendim" dedi.

"BİR SANİYE TEREDDÜT ETMEM GEREKENİ YAPARIM"

Acun Ilıcalı da yaşanan olayın ardından Nagihan'ı uyardı. Ilıcalı "Survivor mental bir yarışma, senin sinirinin bozulmasına hak veririm. Bugünkü olayda yaptığın yanlış. Sen bugün neler yaptığının farkında mısın? Hepsini izledim anlatayım istersen sana. Seni kimse susturamadı, durmadan kötü söz söyledin. Ben senin söylediklerini kabul etmiyorum. En favori yarışmacılardan birisi olabilirsin ama bir saniye tereddüt etmem. Gereken neyse yaparım. Şu yaptıklarını kim yapsa aynısını sana uygularım. Buranın kuralları var. Erkek kadın fark etmez kimse bu hakaretleri duymak zorunda değil" dedi.

NAGİHAN'IN CEZASI BELLİ OLDU

Nagihan'ın cezasını da açıklayan Acun Ilıcalı "Bugünkü hareketlerinin devamlılığından ötürü, herkesin önünde defalarca hakaret ettiğin için bir ödülden yararlanmama cezası veriyoruz" şeklinde konuştu.



