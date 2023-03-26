Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte açık arttırmalı yeni bölüm

Survivor bu akşam eleme heyecanıyla ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde Survivor elenen yarışmacı kim oldu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İlgiyle izlenen yarışmadan bugün hangi yarışmacının adadan ayrılacağı belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Murat Eken, Aziz, Barış, Asena ve Elanur olmuştu. Bu akşam, yapılan sms oylaması sonucunda adaya veda eden isim Elanur Pat oldu.

Sosyal medyada oldukça konuşulan Survivor'ın eleme adayları yakından takip ediliyor. İzleyicilerin bir kısmı Asena veya Elanur'un elenmesini isterken bir kısmı da Murat Eken'in adaya veda etmesi gerektiğini söylüyordu.

AÇIK ARTTIRMADA EĞLENCELİ ANLAR

Survivor'da bu akşam bir gelenek daha gerçekleştirildi. Açık arttırma oyunu oynanan yarışmada yaşananlar izleyicileri oldukça güldürdü. 2020 yılında yarışan Cemal Can Canseven'in sütlaç için verdiği mücadeleyi hatırlayan kullanıcılar oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

Barış'ın kendi tabağı için yüksek miktar para vermesi ve sonrasında Ertuğ'a 'Girme bırak Merve yesin' demesi izleyiciden oldukça tepki topladı.

