Survivor'da kim elendi? Oyun sonrası bench karıştı! İşte Survivor 2019'da 16 Nisan Salı elenen isim!

Ada konseyinde Yunan yarışmacılar arasından ilk eleme adayı belli oldu. Bu hafta beyaz takımdan 2 Yunan yarışmacı eleme adayı oldu. Adı en fazla yazılan isim olan Tony ilk eleme adayı oldu. Ada konseyinde Yunan yarışmacılar arasından ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden beyaz takımda Türk yarışmacıların oylarıyla ikinci eleme adayı belirlendi. İkinci eleme adayı ise Kyriakos oldu.

Survivor Türkiye Yunanistan'da Türk yarışmacıları sembol oyununda karşı karşıya geldi. En iyi atışları yapan yarışmacılar sembolün sahibi oldu. Sembol oyunundan önce seremonide haftanın sürprizi olarak bin TL’lik hediye çeki müjdesi verildi.

Survivor 2019'un 16 Nisan Salı ekrana gelen 49. son bölümünde hem eleme heyecanı hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor son bölümde beyaz takımdan kimin gideceği ada konseyinde belli oldu. Elemeye kalan Kyriakos ve Tony ikilisinden daha az oy alan isim olan Tony bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu. Beyaz takımdan Tony, Survivor'da bu hafta yapılacak birleşme partisini göremeden veda etmiş oldu. Birleşme partisi haftasında ise dokunulmazlık oyunu ve eleme olmayacak.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı. İki takımında kazanmak için her şeylerini sahaya koyduğu oyunu 10-8'lik skorla siyah takım almayı başardı. Böylece üst üste iki oyunu da kaybeden beyaz takımdan bir ismin eleneceği kesinleşti.

SURVIVOR'DA ARABAYI BU HAFTA KİM KAZANDI?

Araba oyununda siyah takım 10’a 6'lık skorla beyaz takımı mağlup etmeyi başardı. Yarışmacılar daha sonra ise ‘siyah mı beyaz mı?’ oyununa kaldı. Oyunda Elpida ve Panagiotis finale kaldı. Elpida oyunu kazanarak bu hafta arabanın sahibi oldu.



