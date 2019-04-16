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Survivor'da kim elendi? Oyun sonrası bench karıştı! İşte Survivor 2019'da 16 Nisan Salı elenen isim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 23:18 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 49. son bölümünde, elenen isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımından iki sürpriz yarışmacı elemeye kaldı. Sembol oyununda ise yarışmacılar arasında sert tartışmalar yaşandı. Peki Survivor'da kim elendi? Tony mi yoksa Kyriakos mu adaya veda etti? Survivor'a veda eden isim sms oylamasının sonuçlarıyla belli oldu. İşte Survivor 16 Nisan Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? Oyun sonrası bench karıştı! İşte Survivor 2019'da 16 Nisan Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 16 Nisan Salı ekrana gelen 49. son bölümünde hem eleme heyecanı hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı.

SEMBOL OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 49. bölümünde sembol oyunu sonunda yarışmacılar arasında tartışma çıktı. Yarışmacılar daha sonra sakinleşerek tartışma sona erdi.

sabriye

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da Türk yarışmacıları sembol oyununda karşı karşıya geldi. En iyi atışları yapan yarışmacılar sembolün sahibi oldu. Sembol oyunundan önce seremonide haftanın sürprizi olarak bin TL’lik hediye çeki müjdesi verildi.

Sembol oyununu bu hafta erkeklerde Hikmet, kadınlarda Büşra kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ada konseyinde Yunan yarışmacılar arasından ilk eleme adayı belli oldu. Bu hafta beyaz takımdan 2 Yunan yarışmacı eleme adayı oldu. Adı en fazla yazılan isim olan Tony ilk eleme adayı oldu. Ada konseyinde Yunan yarışmacılar arasından ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden beyaz takımda Türk yarışmacıların oylarıyla ikinci eleme adayı belirlendi. İkinci eleme adayı ise Kyriakos oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor son bölümde beyaz takımdan kimin gideceği ada konseyinde belli oldu. Elemeye kalan Kyriakos ve Tony ikilisinden daha az oy alan isim olan Tony bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu. Beyaz takımdan Tony, Survivor'da bu hafta yapılacak birleşme partisini göremeden veda etmiş oldu. Birleşme partisi haftasında ise dokunulmazlık oyunu ve eleme olmayacak.

toni

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı. İki takımında kazanmak için her şeylerini sahaya koyduğu oyunu 10-8'lik skorla siyah takım almayı başardı. Böylece üst üste iki oyunu da kaybeden beyaz takımdan bir ismin eleneceği kesinleşti.

SURVIVOR'DA ARABAYI BU HAFTA KİM KAZANDI?

Araba oyununda siyah takım 10’a 6'lık skorla beyaz takımı mağlup etmeyi başardı. Yarışmacılar daha sonra ise ‘siyah mı beyaz mı?’ oyununa kaldı. Oyunda Elpida ve Panagiotis finale kaldı. Elpida oyunu kazanarak bu hafta arabanın sahibi oldu.


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