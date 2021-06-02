Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 1 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye'nin son bölümünde ada konseyinde sms birincileri yeni eleme adaylarını belirledi. Sms oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms oylaması birincisi Steven oldu. Kırmızı takımda halk oylaması birincisi ise Berkay oldu.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazandı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Dora olmuştu. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olmuştu.



Kırmızı takımın halk oylaması birincisi olan Berkay, eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi.



Mavi takımda ise Steven'in oylama birincisi olması nedeniyle Poyraz elemeye kalan isim oldu.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu.





