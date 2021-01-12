Survivor'da kim elendi? Survivor sms oylaması birincisi kim oldu? İşte Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım ise meyve tabaklarıyla enerji topladı. Ödül oyunundan sonra zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonrasında kaybeden takımdan bir kişi daha elemeye kaldı. Sms sonuçlarına göre ise Survivor 2021'den elenen ilk yarışmacı açıklandı.

SURVİVOR 2021’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı kazanan takıma meyve tabakları ve bir hamak verileceğini açıkladı. Oyun öncesinde seçim avantajını kazanan takım gönüllüler oldu. Ödül oyununda iki takım da müthiş bir mücadele verdi.

Zorlu engellerden oluşan parkurun son kısmında yer alan çamurlu alan yarışmacıları çok zorladı ve yordu. Oyun iki takım arasında gitti geldi. Ünlüler 3-0 öne geçtiği oyunda 4-3 geriye düştü. Sonrasında karşılıklı alınan sayılar ile oyunda skor 9-9'a kadar geldi. Bundan dolayı bayrak yarışı yapıldı. İki takımın en iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacıları parkura çıktı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışında kazanan ünlüler oldu. Böylece skoru 10-9 yapan ünlüler takımı, ödül oyununu kazandı.