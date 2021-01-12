MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da kim elendi? Survivor sms oylaması birincisi kim oldu? İşte Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı

Survivor'da kim elendi? Survivor sms oylaması birincisi kim oldu? İşte Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı

12.01.2021 23:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor'da kim elendi? Survivor sms oylaması birincisi kim oldu? İşte Survivor 2021'den ilk elenen yarışmacı

Survivor 2021'in 12 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 4. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da takımlar haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kaybeden takım eleme konseyine giderken, sms oylaması sonuçları da açıklandı. Sms oylaması birincisi olan yarışmacı 3. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da sms birincisi kim oldu? Oylama sonuçlarına göre Survivor 2021'den ilk elenen isim belli oldu? Peki 12 Ocak Salı Survivor'da kim elendi?

Survivor Türkiye’de ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım ise meyve tabaklarıyla enerji topladı. Ödül oyunundan sonra zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonrasında kaybeden takımdan bir kişi daha elemeye kaldı. Sms sonuçlarına göre ise Survivor 2021'den elenen ilk yarışmacı açıklandı.

SURVİVOR 2021’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı kazanan takıma meyve tabakları ve bir hamak verileceğini açıkladı. Oyun öncesinde seçim avantajını kazanan takım gönüllüler oldu. Ödül oyununda iki takım da müthiş bir mücadele verdi.

Zorlu engellerden oluşan parkurun son kısmında yer alan çamurlu alan yarışmacıları çok zorladı ve yordu. Oyun iki takım arasında gitti geldi. Ünlüler 3-0 öne geçtiği oyunda 4-3 geriye düştü. Sonrasında karşılıklı alınan sayılar ile oyunda skor 9-9'a kadar geldi. Bundan dolayı bayrak yarışı yapıldı. İki takımın en iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacıları parkura çıktı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışında kazanan ünlüler oldu. Böylece skoru 10-9 yapan ünlüler takımı, ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor 2021'in iilk haftasında dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında SMS oylaması yapılmıştı. Bu oylamanın sonucunda bu haftanın en fazla SMS oyunu alan ve SMS birincisi olan yarışmacı Poyraz oldu.
gönüllüler

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’nin ilk haftasında iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında oylama sonucunda Sena ve Dora eleme adayı çıkmıştı. Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Gönüllülerde haftanın sms birincisi olan Poyraz, son eleme adayı olarak Reşat'ın adını söyledi. Böylece bu haftanın eleme adayları Sena, Dora ve Reşat oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de eleme kalan Sena, Dora ve Reşat arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacının Sena olduğunu duyurdu.

sena


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Haber Global'de deprem! Buket Aydın geldi, dev isim gittiHaber Global'de deprem! Buket Aydın geldi, dev isim gitti
Penelope Cruz şaşkınlığını böyle dile getirdi Penelope Cruz şaşkınlığını böyle dile getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Kızını paylaşınca olay oldu! 'Annesi gibi...'

Kızını paylaşınca olay oldu! 'Annesi gibi...'

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Diğer Haberler

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk pozları!

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk pozları!

Haber Global'de Buket Aydın depremi! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti

Haber Global'de deprem! Buket Aydın geldi, dev isim gitti

Aleyna Tilki erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde! 'Aşırı kaba erkekler gibi...'

Erkeklerle ilgili yaptığı analizle gündemde!

Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu aşk mı yaşıyor?

Uraz Kaygılaroğlu o isimle aşk mı yaşıyor?

Reynmen 'çekiliş soruşturması' haberlerine tepki gösterdi! 'Aslı yok'

Soruşturma açıldı mı? 'Çekiliş kazananlardan...'

Beril Pozam'ın dizideki eniştesi Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.