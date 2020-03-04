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Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımında bir veda daha! İşte Survivor 2020'den elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 00:18 | Son Güncelleme

Survivor'ın 12. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2020 bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? İrem mi, Sercan mı yoksa Derya mı Survivor'dan elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımında bir veda daha! İşte Survivor 2020'den elenen yarışmacı

Survivor'ın 3 Mart Salı ekrana gelen 12. bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'ın 3. haftasında dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Derya olmuştu. Sms oylaması sonrasında ise ünlüler takımında en yüksek oyu alan iki yarışmacı, elemeye kalan diğer iki ismi de belirledi.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ünlüler takımındaki ada konseyinde ilk eleme adayı Derya oldu. Survivor'da bu hafta en yüksek oyu alan iki isim Barış ve Ersin oldu. Ersin ikinci eleme adayı olarak İrem'in ismini söyledi.

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Barış ise Sercan'ı üçüncü eleme adayı yaptı.

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SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Eleme adayları olan Derya, İrem ve Sercan arasında en az oyu alan yarışmacı olan , Survivor 2020'de ünlüler takımından elenen isim ise Derya Can oldu.

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Derya Can geçen hafta da eleme adayları arasına girmiş ancak yarışmadan Tuğba Melis Türk elenmişti.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Arkadaşlarından gelen resimli mesajlara kavuşmak için parkurda mücadele veren her 2 takım da zorlu anlar yaşadı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede iletişim ödülünü 10'a 6 ünlüler takımı kazandı. Yakınlarından gelen mesajları okuyan ünlüler takımı yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı.

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