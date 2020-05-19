Survivor'da kim elenecek? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıklıyor! Survivor 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor yarışmasının Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, iletişim oyununda ünlüler ve gönülller takımları voleybol maçında karşı karşıya geliyor.

YASİN VE BARIŞ RESTLEŞMESİ!

Survivor'da son olarak ödül oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki tartışmalar sürüyor. Evrim ve Yasin arasındaki tartışmanın ardından, eleme adayı olarak gösterilen Yasin bu defa da Barış'a tepki gösteriyor.

Yasin'in "Birbirinizi yiyen insanlar birlik oldunuz, dediniz ki 'Bunu nasıl yeriz?'. Bunların hepsi plan program. Bu ada artık ikimize fazla kardeşim. Ya sen gidersin ya ben' sözlerine Barış ise "İnşallah ikimiz sms oylamasına çıkarız. Bakalım valizi kim hazırlayacak?" şeklinde yanıt veriyor.

SURVIVOR'DAN KİM ELENECEK?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayları ünlüler takımından Mert ve Aycan ile gönülllerden Yasin oldu. Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde ise sms oylamasında en yüksek oy alan gönüllüler ve ünlülerden 2'şer yarışmacı, elemeye kalacak olan 4 adayı daha belirleyecek.

SURVIVOR'DA ADALAR BİRLEŞİYOR!

Survivor'da son ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımlarının aynı kampta kalmaya başlayacağını açıkladı. Ilıcalı, bu hafta elemeden sonra takımların artık birlikte kalacağını ve detayları ise Salı akşamı konseyde açıklayacağını söyledi. Ilıcalı, ünlüler veya gönüllüler takımlarından birinin 3 yarışmacıya düşmesi halinde Survivor’da yeni bir dönemin başlayacağını da belirtti. Survivor'da bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Acun Ilıcalı yarışmadaki yeni kuralların detaylarını açıklayacak.



