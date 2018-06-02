Survivor'da Merve Aydın ve Mustafa birbirine girdi! 'Susmuyorum ne yapacaksın?'

Survivor son bölümde Ünlüler takımında ödül oyunu sonrası alınan mağlubiyetin de etkisi ile gerginlik yaşandı. Merve ile Mustafa Kemal arasında tansiyon yükseldi. Mustafa Merve'ye sesini yükselterek 'Saçma sapan konuşma. Susmuyorum ne yapacaksın?' diye bağırdı. Merve Aydın ise sert tepki vererek, 'Kapa çeneni' dedi. İkili arasındaki gerginlik uzun süre devam etti.

MOR ODA VE ADANA KEBAP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018 86'ncı bölümde takımlar ödül oyununda adana kebap ve bulgur pilavı ödülünü kazanmak için karşı karşıya geldiler. Zaman zaman oyun sırasında tansiyon yükselirken, son haftaların formda takımı Gönüllüler yine rahat bir oyun yaşadı. Ödül oyununu 10-6 kazanan Gönüllüler mor odaya gitti. Survivor 2018'de ödül oyununu kazanan Gönüllüler, mor odanın keyfini çıkardı. Adana kebap ve bulgur pilavı ödülüne kavuşan Gönüllüler mor puan için aralarında yarıştı.

TURABİ'DEN KENDİNE HAS TARZIYLA OYLAMA KONUŞMASI!

Survivor 2018 ada konseyinde Turabi yine konseye damga vurdu. Oylamada sevenlerinden destek isteyen Turabi, kendine has tarzıyla oylama konuşması yaptı.