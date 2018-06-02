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Survivor'da Merve Aydın ve Mustafa birbirine girdi! 'Susmuyorum ne yapacaksın?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 00:42 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 2 Haziran Cuma yayınlanan 86. bölümünde üst üste aldıkları mağlubiyetler sonrasında Ünlüler takımında sinirler gerildi. Survivor son bölümde, Ünlüler ve Gönüllüler mor oda ödül oyununda Adana kebap ve bulgur pilavı için yarıştı. Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Oyun sırasında Merve Aydın ile Mustafa arasında sert tartışma yaşandı. Dominik'te son büyük sms oylamasının da devam ettiği Survivor'da Acun Ilıcalı konseyde yarışmacıların oylama numaralarını hatırlattı.

Survivor'da Merve Aydın ve Mustafa birbirine girdi! 'Susmuyorum ne yapacaksın?'

Survivor son bölümde Ünlüler takımında ödül oyunu sonrası alınan mağlubiyetin de etkisi ile gerginlik yaşandı. Merve ile Mustafa Kemal arasında tansiyon yükseldi. Mustafa Merve'ye sesini yükselterek 'Saçma sapan konuşma. Susmuyorum ne yapacaksın?' diye bağırdı. Merve Aydın ise sert tepki vererek, 'Kapa çeneni' dedi. İkili arasındaki gerginlik uzun süre devam etti.

MOR ODA VE ADANA KEBAP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2018 86'ncı bölümde takımlar ödül oyununda adana kebap ve bulgur pilavı ödülünü kazanmak için karşı karşıya geldiler. Zaman zaman oyun sırasında tansiyon yükselirken, son haftaların formda takımı Gönüllüler yine rahat bir oyun yaşadı. Ödül oyununu 10-6 kazanan Gönüllüler mor odaya gitti. Survivor 2018'de ödül oyununu kazanan Gönüllüler, mor odanın keyfini çıkardı. Adana kebap ve bulgur pilavı ödülüne kavuşan Gönüllüler mor puan için aralarında yarıştı.

TURABİ'DEN KENDİNE HAS TARZIYLA OYLAMA KONUŞMASI!
Survivor 2018 ada konseyinde Turabi yine konseye damga vurdu. Oylamada sevenlerinden destek isteyen Turabi, kendine has tarzıyla oylama konuşması yaptı.

DOMİNİK'TEKİ SON OYLAMA NE ZAMAN BİTECEK?
Survivor 2018 86'ncı bölümde Acun Ilıcalı, Dominik'teki son oylama için yarışmacıların oylama numaralarını hatırlattı. Acun Ilıcalı, 'Finaller ve hızlandırılmış çekimler öncesi son oylama. Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyunu başladıktan hemen sonra oylama bitecek' dedi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMININ İSTANBUL'DA DUYGUSAL ANLARI
Survivor 2018'in son bölümünde, geçtiğimiz günlerde ödül oyunu kazandıkları için İstanbul'a gelen Gönüllüler takımının yaşadıkları ekrana geldi. Aileleri ve dostlarıyla kavuşan Gönüllüler takımının duygu dolu anları ekrana yansıdı. Ekran başında programı izleyenlere de duygusal anlar yaşatan olay ise, Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem'in hamile olduğunu öğrendiği anlar oldu. Hakan eşi Gizem'in hamile olduğunu öğrendiği anda mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Gizem eşi Hakan'a bebeklerinin kız olacağını da açıkladı.


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