Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı gerginliği! Eski sevgililer birbirine girdi!

Survivor All Star'ın 25 Ocak'ta ekrana gelen bölümünde ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Barış ile gönüllüler takımı arasında tartışma yaşandı.

Oyun sırasında Barış ile Yağmur arasında gerginlik yaşandı. Barış'ın bir hareketine tepki gösteren Yağmur "Saygısızlık bu gerçekten" dedi.

"ONUN SEVİYESİNE DÜŞME"

Barış'ın "Benimle muhatap olma" sözlerine ise Yağmur "Hiç muhatabım değilsin. Ağzını bile açma" sözlerine Yağmur ise "Merak etme seninle hiç muhatap olmak istemem" dedi.

Nisa ise Yağmur ve Barış arasındaki gerginliğe karıştı. Yağmur'u sakinleştirmeye çalışan Nisa Bölükbaşı ise eski sevgilisi Barış'ı kast ederek "Boşver sen onun seviyesine düşme" dedi.



Bu sözleri duyan Barış ise "Kim söyledi onu? Sen mi?" diyerek seslendi.

6 AY AŞK YAŞAMIŞLARDI

Bir dönem Survivor yarışmasına damga vuran Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonra sevgili olarak magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, yaklaşık altı ay aşk yaşamış, Mayıs 2021'de ayrılık kararı almışlardı.



