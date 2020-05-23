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  4. Survivor'da Nisa'nın Anlat Bakalım rakibi belli oldu! Sürpriz isim...

Survivor'da Nisa'nın Anlat Bakalım rakibi belli oldu! Sürpriz isim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 20:00 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacıları ve ünlü isimleri bir araya getirerek bayram coşkusunu evlere taşımaya hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu, Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından evlerinde kalacak olan Türkiye için eğlenceli bir Ramazan Bayramı özel yayını yapacaklarını açıkladı. Yarışmacıların bayram kıyafetlerini giyecekleri yayında ünlü isimler de yerlerini alacak.

Survivor'da Nisa'nın Anlat Bakalım rakibi belli oldu! Sürpriz isim...

Survivor yarışmasıyla reyting rekorları kıran başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Ramazan Bayramı için yapacakları özel yayın hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Herkesin evlerinde olduğu bu zor günlerde halkımızı neşelendirmek için televizyon tarihinin en eğlenceli bayram programlarından birini yapmayı istiyoruz" dedi.

Survivor'da yayınlanacak bayram özel programında neler yok ki? 3 gün dolu dolu bayram eğlencesini yaşatacak olan programda yarışmacıları ve Survivor izleyicisini birbirinden eğlenceli sürprizler bekliyor.

PAZAR GÜNÜ BAYRAM COŞKUSU EVLERİNİZE GELECEK

Bayramın birinci günü, yarışmacılar ve Acun Medya arasında oynanacak futbol maçının rövanşı ile başlayacak. Ardından 24 Mayıs 2020 Pazar günü yayınlanacak bölümde Survivor yarışmasındaki 11 isim Türkiye'nin popüler isimleriyle "Anlat Bakalım" oynayacak.

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Ünlüler ve Gönüller takımındaki her yarışmacının bireysel olacağı yarışmada ünlü isimler yarışmacıların partnerliğini yaparak onlara eşlik edecekler.

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Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından duyurduğu ünlü isimler seyircileri şimdiden heyecanlandırdı. Ilıcalı'nın paylaştığı isimler arasında Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak ve Yılmaz Morgül var.

ENİS ARIKAN "ANLAT BAKALIM" HAZIRLIKLARINA HIZLI BAŞLADI

TV 8'de ekrana gelen Survivor yarışmasının bayram özel programında "Anlat Bakalım" oyununda yer alacağı açıklanan yetenekli oyuncu Enis Arıkan hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladı.

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Sosyal medya hesabından Gupse Özay, Sarp Apak ve Ezgi Mola ile görüntülü konuşma yaptığı bir kareyi başlayan Arıkan, oyunun rekabetine anında adım attı. Ünlü isimler arasında eğlenceli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken bu dört isim seyircileri gülmekten kırmaya hazırlanıyor.

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"Anlat Bakalım" oyununda Survivor'un Çek güzeli Nisa Bölükbaşı ile eşleşen Enis Arıkan yayın heyecanını sosyal medya hesabından attığı fotoğraf ile takipçileriyle paylaştı. Uzun yıllar boyunca Çekya'da yaşayan yetenekli yarışmacı Nisa'nın Türkçe kelimelerde zorluk yaşaması Enis Arıkan'ı şimdiden endişeye düşürdü. Arıkan "Nisa için hazırlık" notunu düşerek paylaştığı fotoğrafta oyun için duyduğu heyecanlı dile getirdi.


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