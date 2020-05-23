Survivor'da Nisa'nın Anlat Bakalım rakibi belli oldu! Sürpriz isim...

Survivor yarışmasıyla reyting rekorları kıran başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Ramazan Bayramı için yapacakları özel yayın hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Herkesin evlerinde olduğu bu zor günlerde halkımızı neşelendirmek için televizyon tarihinin en eğlenceli bayram programlarından birini yapmayı istiyoruz" dedi.

Survivor'da yayınlanacak bayram özel programında neler yok ki? 3 gün dolu dolu bayram eğlencesini yaşatacak olan programda yarışmacıları ve Survivor izleyicisini birbirinden eğlenceli sürprizler bekliyor.

PAZAR GÜNÜ BAYRAM COŞKUSU EVLERİNİZE GELECEK

Bayramın birinci günü, yarışmacılar ve Acun Medya arasında oynanacak futbol maçının rövanşı ile başlayacak. Ardından 24 Mayıs 2020 Pazar günü yayınlanacak bölümde Survivor yarışmasındaki 11 isim Türkiye'nin popüler isimleriyle "Anlat Bakalım" oynayacak.

Ünlüler ve Gönüller takımındaki her yarışmacının bireysel olacağı yarışmada ünlü isimler yarışmacıların partnerliğini yaparak onlara eşlik edecekler.

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından duyurduğu ünlü isimler seyircileri şimdiden heyecanlandırdı. Ilıcalı'nın paylaştığı isimler arasında Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak ve Yılmaz Morgül var.