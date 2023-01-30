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Survivor'da şok ayrılık! Bu sezon en zorlu Survivor yaşanıyor

30.01.2023 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf Güney iki akşamdır oyunlarda yer almıyordu. İzleyicilerin gözünden kaçmayan bu olay için bugünkü eleme konseyinde açıklama geldi. Yarışmacıları oldukça zorlayan Survivor 2023'te yarışmacılar bir bir veda ediyor. Acun Ilıcalı yarışmacı ile ilgili son durumu açıkladı. Yusuf Güney adaya veda etti.

Survivor'da şok ayrılık! Bu sezon en zorlu Survivor yaşanıyor

Survivor 2023 Yusuf Güney'in durumu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İzleyicileri ekrana kilitleyen Survivor'da iki gündür Yusuf Güney yarışlarda görünmüyordu. Bu yılın Survivor tarihindeki en zorlu sene olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Yusuf Güney ile ilgili son durumu açıkladı. Yusuf Güney adaya veda etti.

YUSUF GÜNEY SURVIVOR'A VEDA ETTİ

Yusuf Güney hem dünkü Bil Bakalım oyununda hem de bugünkü dokunumazlık oyununda takımda yer almadı. İzleyicileri gözünden kaçmayan bu olay bugünün Survivor gündem konularından biri oldu.
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Yusuf Güney'in oyunlarda görülmemesi akıllara ' Yusuf Güney elendi mi?' sorusunu getirdi. Konu ile ilgili beklenen açıklama geldi.

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Yusuf Güney Survivor şartlarını kaldıramadığı için yarışmaya kendi isteğiyle veda etti.

SURVIVOR 2023 YARIŞACILARI ÇOK ZORLUYOR

Survivor 2023 bu yıl yarışmacıları oldukça zorluyor. Acun Ilıcalı daha yarışma başlamadan bu yılki Survivor'ın gelmiş geçmiş en zorlu Survivor olacağını söylemişti.

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Önce Berdan Mardini ve Seçkin Piriler, şimdi de Yusuf Güney ada şartlarının zorluğuna dayanamadığını ve ayrılmak istediğini söyleyerek yarışmaya veda etti.

DOKUNULMAZLIĞI ÜNLÜLER KAZANDI

Bugün oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı eleme konseyinde takım arkadaşlarından bir kişinin adını yazarak direkt olarak potaya gönderdiler.

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Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Aziz birinci eleme adayı oldu. İkinci eleme adayı ise performans birincisinin seçimiyle Chaby oldu.

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