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SURVİVOR'DA ŞOKE EDEN ELEME! 3 Mayıs Salı akşamı Survivor All Star'a kim veda etti? Survivor All Star kim elendi?

04.05.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da 3 Mayıs Salı günü ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Elemeden önceki son oyunda iki takımın yarışmacıları da zorlu parkurda performanslarını sergiledi. Oyun sonrasında bir isim adaya ve Survivor hayallerine veda etti. Peki, Survivor'a kim veda etti, ödülü hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star 3 Mayıs tarihine dair detaylar!

SURVİVOR'DA ŞOKE EDEN ELEME! 3 Mayıs Salı akşamı Survivor All Star'a kim veda etti? Survivor All Star kim elendi?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da iki takım yarışmacıları, 3 Mayıs Salı günü ödül yarışmasında karşı karşıya geldi. Uzun süredir beklenen ödül için nefes kesen mücadele sergileyen iki takımdan bir isim, günün sonunda Survivor'a veda etti. İşte, 3 Mayıs Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk ödül yarışında, ünlüler ve gönüllüler kıran kırana mücadele verdi. Haftanın ödül oyununda ödül ise pizza sofrası oldu. Kazanan takım enfes bir sofrada karnını doyuracak.

Ünlüler takımı kadınlar mücadelesinde 8-5 oyunu aldı. Erkekler yarışını da gönüllüler 8-0 aldı ve oyun en iyiler turuna kaldı. En iyilerde kazanan 3-1 gönüllüler oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyununun üçünü gönüllüler, birini ise ünlüler kazanmıştı. Yokluk adasına giden eleme adayları da; Evrim, Barış, Ayşe ve Sude oldu. Adaya veda eden isim ise Barış oldu. Barış veda etmeden önce, " Bugün hissetmiştim ama kimseye söylememiştim. Yaptığım hata affedilebilecek bir hata değildi ve burası bu hatayı kaldırabilecek bir yer değil. Burada performans çok önemli çünkü performansım olmadan potalardan çıkmak da zaten beni üzüyordu." dedi.

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Survivor 3 Mayıs'ta kim elendi?Survivor 3 Mayıs'ta kim elendi?
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survivor Barış Murat Yağcı
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