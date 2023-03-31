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Survivor'da şoke eden şiddet olayı sonrası sosyal medya ayağa kalktı! Demet Akalın'dan diskalifiye çağrısı geldi

31.03.2023 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam şok bir gelişme yaşandı. Yarışmadaki birçok kişiyle tartışma yaşayan Asena, bu sefer de Ertuğ ile tartıştı. Ertuğ'un Asena'ya eliyle vurması gündem oldu.

Survivor'da şoke eden şiddet olayı sonrası sosyal medya ayağa kalktı! Demet Akalın'dan diskalifiye çağrısı geldi

Survivor'da Ertuğ-Asena kavgası büyüyor. Hem Ertuğ hem de Asena daha önce birçok yarışmacı arkadaşıyla tartışmalar yaşamıştı. Bu akşam da Ertuğ'un Asena'nın karın boşluğuna vurması sosyal medyada olay oldu. Konuya ünlü şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalamadı.

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Asena geçtiğimiz haftalarda, Senem ile tartışmaya girmiş ve ona fiziksel şiddet uygulamıştı. Bu olay sonrasında yarışmacı, 6 ödül oyunundan men edilmişti.

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NEFİSE SERT ÇIKTI

Ertuğ'un Asena'ya vurduğunu gören Nefise, takım arkadaşına sahip çıktı. Ertuğ'a sert çıkan Nefise, " Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne? " dedi.

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Asena ise Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi. Kırmızı takımda yarışan Asena Demirbağ, olay sonrasında karşı takımdan Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" diyerek tepki verdi.

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DEMET AKALIN KAYITSIZ KALMADI

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, Ertuğ'un Asena'ya vurmasına sessiz kalamadı. Ünlü sanatçı, Survivor'dan bir görüntünün paylaşıldığı videoya yaptığı yorumlarla tepkisini ortaya koydu.

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Acun Ilıcalı'ya da seslenen Akalın, Ertuğ'un yarışmadan diskalifiye edilmesini istedi.

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SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Olay sonrasında sosyal medya kullanıcıları adeta ortalığı ayağa kaldırdı. Fiziksel temasın olduğu görülen görüntülerde Ertuğ'un Asena'nın karnına vurmasına birçok kullanıcı 'Kadın düşmanısın Ertuğ' gibi yorumlarda bulundular.

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Bir kullanıcının "Ertuğ Nefise'ye küfretti şimdi Asenaya net bir şekilde vuruyor. Kimse kimseye vuramazken kadına vuruyorsun bir de. Sen Avatarla Turabiyle Hakanla yarışsan tekme tokat dalacaktın herhalde. Gereken tepkiyi veren tek kişi olan Nefise'ye helal olsun!!" şeklinde yaptığı yorum kısa sürede yüzlerce beğeniye ulaştı.

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