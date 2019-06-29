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Survivor'da son ödül oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2019 01:20 | Son Güncelleme

Survivor'da finaller öncesi Dominik'teki son ödül oyununda takımlar karşı karşıya geldi. Finale kalan yarışmacılar, yemek ödüllü oyunda mücadele etti. Peki Survivor'da son ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da son ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 107. son bölümünde takımlar son kez ödül oyununda karşı karşıya geldi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un 28 Haziran tarihinde ekranlara gelen 107. bölümünde Punta Cana'da veda yemeği ödül oyunu heyecanı vardı. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları ödülü kazanabilmek için mücadele etti.

Survivor'da final öncesi ödül oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı. Beyaz takım yarışmacıları Punta Cana'da bir vinçle havaya kaldırılan platformda, yerden metrelerce yüksekte yemek yedi. İlginç yemek ödülüyle yarışmacılar finaller öncesinde moral depoladı.

SURVIVOR 2019 FİNALİSTLERİ KİMLER?
Survivor'da finale kalan yarışmacılar da belli oldu. Türk yarışmacılardan Seda, Emre, Yusuf ve Okay finale kalan dört yarışmacı oldu. Yunan yarışmacılardan ise Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi finallere kaldı.

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