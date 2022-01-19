Survivor'da sürgün kampında haksızlık isyanı! Survivor Gizem Kerimoğlu: Onlardaki tamamen bencillik

Survivor'da bu sene ilk defa uygulanan sürgün kampına giden ilk yarışmacı Birsen olmuştu. Birsen'in ardından ise sürgün kampına sırasıyla Sercan, Gizem ve Hikmet gitmişti. 4 adaydan birinin ise Survivor macerası bu akşam noktalanacak.

"BU BENCİLLİK OLUYOR"

Sürgün kampında iki gündür bulunan Gizem Kerimoğlu da adını yazan takım arkadaşlarına isyan etti ve haksızlık yapıldığını söyledi.

Adada bulunan arkadaşlarına dert yanan Gizem, "O an mı geldi akıllarına ben inanmıyorum. Yedisi birden yazdı. Hiç inanmıyorum. Sude, Anıl, Gökhan falan zaten birbirleriyle konuşmuştur. Performansa göre yazmadılar bence. Öyle bir karakter yok onlarda. Bu doğru eksilme olmuyor, bencillik oluyor. Berna ve Evrim'in de performansları iyi değildi, göreceğiz bakalım bundan sonrasını" dedi.

"PERFORMANSA GÖRE YAZILDI"

Kampa giden son isim olan Hikmet Tuğsuz ise adayların performansa göre yazıldığını savunarak "Bence birlik beraberlik yoktu kimse kimseyle konuşmadı. Herkesin performansa göre yazdığını düşünüyorum" dedi.





