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Survivor'da kim elendi? İşte 19 Ocak Survivor 2022 All Star'dan elenen ilk yarışmacı

20.01.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 19 Ocak Çarşamba ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'ın ilk haftasında ünlüler ve gönüllülerden 4 yarışmacı eleme adayı olmuş ve yeni uygulanan sürgün kampına gitmişti. Survivor'da elemeye kalan Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet için sms oylaması yapılmıştı. Survivor 2022'deki ilk eleme konseyinde ise halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen ilk yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? İşte 19 Ocak Survivor 2022 All Star'dan elenen ilk yarışmacı

Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak'ta ekrana gelen 5. bölümünde elemeye kalan Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz sürgün kampına gönderilmişti. Survivor'da yeni uygulanan sürgün kampına giden ilk isim ünlüler takımından Birsen olmuştu. Kampta 24 saat yalnız kalan Birsen'in yanına daha sonra ise Sercan gelmişti. Survivor'da Hikmet Tuğsuz ve Gizem Kerimoğlu da sürgün kampına giden ve elemeye kalan diğer isimler olmuştu.

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da eleme adayları Hikmet, Gizem, Birsen ve Sercan için sms oylaması geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı. Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.

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Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen ilk yarışmacıyı açıkladı.

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SURVIVOR 2022'DEN ELENEN İLK YARIŞMACI OLDU!

Halk oylamasına göre Survivor'dan bu sezon elenen ilk yarışmacı Gizem Kerimoğlu oldu.
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Survivor macerası sadece bir hafta süren Gizem duygularını ifade etti. Survivor'dan elenen Gizem "Benim için güzel bir deneyimdi. Çok üzgünüm, benim için bu kadarmış" dedi.

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"GÜLÜMSEYİ BIRAK TEBESSÜM ETTİĞİNİ BİLE GÖRMEDİM"

Acun Ilıcalı ise Gizem'in Survivor'daki üzgün haline dikkat çekerek, "Gizem gülümsemeyi bırak tebessüm ettiğini bile görmedim. Yüzünden düşen bin parçaydı. Bunun bir sebebi var mıydı? Sen çok düzgün ve saygılı bir yarışmacıydın" ifadelerini kullandı.

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Gizem ise "Belli bir nedeni yok. Buranın şartlarında psikolojik olabilir. Özel bir sebebim yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Sercan Yıldırım
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