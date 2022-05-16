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Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor! Survivor Nisa cinnet getirip duvara kafa attı

16.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022, haftanın 6. dokunulmazlık oyununun oynandığı 105. bölümüyle ekrana geldi. Gerilimin her an arttığı ve dengelerin sürekli değiştiği Survivor All Star 2022'de kaybeden taraf yine gönüllüler takımı oldu. Geceye, dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlik ile Nisa'nın oyunu alamayınca atış duvarına kafa atması damga vurdu. Nisa Bölükbaşı bu hareketiyle bir kez daha gündem oldu.

Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor! Survivor Nisa cinnet getirip duvara kafa attı

Survivor All Star 2022'de sona adım adım yaklaşılırken tansiyon giderek yükseliyor.

Oyun parkurlarında Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet ve gerginlik kadar; yarışmacıların takım arkadaşları ile girdikleri tartışmalar da dikkatlerden kaçmıyor.

Survivor All Star'da Merve Aydın ile Parviz'in sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmeleri sonrası eleme yapılmadı.

Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor! Survivor Nisa cinnet geçirip duvara kafa attı

SURVIVOR'DA İPLER İYİCE GERİLDİ

Haftanın 6. eleme adayının belirlenmesi için dokunulmazlık oyunu oynanan Survivor All Star'da, Evrim ile Sema arasında yaşanan gerginlik ile Nisa Bölükbaşı'nın tüm uğraşlarına rağmen oyunu kaybetmesi sebebiyle atış duvarına kafa atması çok konuşuldu.

Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor! Survivor Nisa cinnet geçirip duvara kafa attı

SURVIVOR NİSA ATIŞ DUVARINA KAFA ATTI

Haftanın 6. dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın oyunu alamadığında yaptığı davranış, dokunulmazlık oyunu sonucundan daha çok konuşuldu.

survivor

Çek Cumhuriyeti'nde yetişen genç yarışmacı, oyunu alamayınca sinirlenip atış duvarına kafa attı.

Öte yandan dokunulmazlık oyun esnasında Evrim'in Sude'ye yenilmesi sebebiyle fırlattığı halka ünlüler benchine doğru gidip Adem'e isabet edince Sema bu duruma tepki göstermeden edemedi.

SEMA İLE EVRİM ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMA SURVIVOR'A DAMGA VURDU!

Sema, genç yarışmacıya yaptığı bu davranış üzerine çıkışınca, Evrim ''Ben özrümü diledim, Adem bir şey demiyor sen tepki veriyorsun." diyerek kendini savundu. Evrim'in duyarsız ve fevri davrandığını düşünen Sema ise "Düş yakamızdan, sen ne demek istiyorsun. Neyimiz var bizim Adem'le'' diyerek tepkisini ifade etti.

Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor! Survivor Nisa cinnet geçirip duvara kafa attı

Evrim, Sema'nın bu sözüne de yanıt vermeden duramadı. Yrışmacı ''Sen nereye çekiyorsun konuyu ya" diyerek Sema'nın bu tepkide haksız olduğunu vurguladı.

Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor! Survivor Nisa cinnet geçirip duvara kafa attı

Bu hafta Evrim, Nisa, Berkan, Seda ve Ogeday'ın potaya girdiği Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kaybetmesi sebebiyler aralarından bir yarışmacıyı daha eleme adayı göstermek durumunda kaldı.

Gecenin sonunda eleme potasına giren isim Hikmet oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik Nisa Bölükbaşı
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