Survivor'da Turabi'nin sakatlığı nedir? Turabi Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

Survivor 2018'in 11 Haziran Pazartesi yayınlanan son bölümünde ada konseyinde Turabi'nin sakatlığıyla ilgili Acun Ilıcalı'nın açıklaması herkesi şoke etti. Oyun sırasında belini yere vuran ve ciddi bir sakatlık geçiren Turabi, son oyunlarda oynamamıştı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Turabi'nin sakatlığıyla ilgili kritik açıklamada bulunarak, 'Oyunlarda oynaman mümkün görünmüyor' dedi. Turabi ise Acun Ilıcalı'nın sözleri karşısında şoke oldu ve gözleri doldu.

'SAKATLIĞIN KALICI OLABİLİR'

Turabi'nin sakatlığının oldukça ciddi olduğunu ve oyunlarda oynamasının mümkün olmadığını açıklayan Ilıcalı şunları söyledi:

'Doktorumuz Metin Kuş'un yaptığı araştırmayla var. Tahmin ettiğimizden daha kötü olduğun durumu ortaya çıktı. Ciddi bir hasara uğramışsın. Bizim öğrendiğimiz

kadarıyla bundan sonra Survivor'da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan sakatlığın senin çok kalıcı bir şekile dönüşme ihtimali var. Bu sağlık konusu. Metin ağabeye biz kendimizi 10 yıldır emanet etmişiz. Senin hasarın eğer zorlansan çok ciddi bir duruma dönüşebilirmiş. Seni Survivor'dan şu anda elemeyi düşünmüyoruz. Bu eleme konuşması değil. Ama oyunda oynama şansın da yok. Ama finale kısa süre kaldığı için eleme adayı olarak gösterilebileceksin. Bu konuda ayrıcalık yapamayız. Metin Kuş şu anda İstanbul'da. 2 gün sonra geldiğinde tekrar konuşalım. Bu benim verebileceğim bir karar değil'

TURABİ: 'BURADA BIRAKMAK İSTEMİYORUM'

Sakatlığına rağmen oyunlarda oynamak ve Survivor'a devam etmek istediğini söyleyen Turabi ise, 'Ben razıyım oynarım. Burada bırakmak istemiyorum. Koy ağabey oyuna eğer aksarsam alırsın.Eğer beni buradan alırsan daha kötü olurum. Ben yarışırım. Acı eşiğim yüksek. Yapma gözünü seveyim ağabey. Her şeyimi verdim. Bu çatlak yüzünden beni alma buradan' dedi.

