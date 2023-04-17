Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 17 Nisan Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ilk dört eleme adayı belli oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta mücadelelerinde Halil ve Cansu eleme potasında yer alan isimler olmuştu. Bugün eleme potasına yeni isimler belli oldu. İşte 17 Nisan Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 17 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla beklendi. 17 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın kazananı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer verilecektir.

SURVİVOR 17 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu.

Yeni eleme adayı henüz belli olmadı.



