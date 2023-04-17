MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 17 Nisan Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 17 Nisan Survivor'da eleme adayları kim oldu?

17.04.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları merak konusu oldu. Ünlüler ile gönüllüler takımının yarışmacıları hem ödülü kazanmak hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya mücadele verdi. Mavi takım 2 konseyde toplam 4 aday çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Nisan Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 17 Nisan Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ilk dört eleme adayı belli oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta mücadelelerinde Halil ve Cansu eleme potasında yer alan isimler olmuştu. Bugün eleme potasına yeni isimler belli oldu. İşte 17 Nisan Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 17 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla beklendi. 17 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın kazananı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer verilecektir.

acun ılıcalı survivor

SURVİVOR 17 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu.

Yeni eleme adayı henüz belli olmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i son haliyle herkesi şaşırttı! Estetik harikası olduHayat Bilgisi’nin Kikirik’i son haliyle herkesi şaşırttı! Estetik harikası oldu
Show TV'den flaş hamle! Yayın yasağı olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yarıda kesildi!Show TV'den flaş hamle! Yayın yasağı olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yarıda kesildi!
Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştıSütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor dokunulmazlık oyunu dominik ele

En Çok Okunan Haberler

Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu

Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu

Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'

Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'

Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Erdoğan 'soğan' tartışmasına böyle dahil oldu!

Erdoğan 'soğan' tartışmasına böyle dahil oldu!

AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...

AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

İlginizi Çekebilir

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.