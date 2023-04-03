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Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Nisan Survivor'da eleme adayları kim oldu?

03.04.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları, programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2023 sezonu heyecan dolu mücadeleleriyle TV8 ekranlarındaki yayın macerasına devam ediyor. Survivor'da bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Nisan Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 3 Nisan Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor'da üçüncü eleme adayı bugün belli oluyor. Haftanın eleme potasına çıkan ilk iki ismi Murat Eken ve Aziz olmuştu. 3 Nisan 2023 Pazartesi akşamı dokunulmazlık oyunun ardından ada konseyi toplanıyor ve üçüncü elem adayı da belli oluyor. İşte 3 Nisan Survivor'da yaşananlar...

3 NİSAN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Son turda Murat ve Halil karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Halil, Gönüllülere dokunulmazlığı getiren sayıyı aldı. Böylece Ünlüler takımı kaybetmiş oldu.

3 NİSAN SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz gün, dokunulmazlık yarışını kaybeden mavi takım, içlerinden bir aday çıkartmak için konseye gitti. En çok oyu alan Aziz, eleme potasına girdi. İki günün sonunda eleme adayları Murat Eken ve Aziz oldu.

3 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.


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