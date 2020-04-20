Survivor'da Yasin ve Barış kavgası! Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Survivor Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 52. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın 20 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, müjdesini verdiği muhteşem ödülü açıkladı. Maddi ve manevi çok özel ödülün verileceği oyunda tansiyonun çok yükseldiği anlar merak konusu oldu.

Gönüllüler takımında Barış ile Yasin arasında herkesi şoke eden bir kavga yaşandı. İkili yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Kavga sonrasında diskalifiye olacak mı merak ediliyor.

ACUN ILICALI: İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programına canlı yayında katılan Acun Ilıcalı yaşan kavgayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Sıkıntılar var. Oyunda istemediğimiz şeyler oldu. Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var"

