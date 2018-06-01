Survivor'da yiyecek dolu buzdolabı ve zipline ödüllerini kim kazandı? Müthiş geri dönüş de yetmedi!

Survivor'da 2 günlük İstanbul seyahatinden dönen Gönüllüler takımı yorgunluğuna rağmen kazandığı moralle oyunlarda fırtına gibi esti. Survivor yeni bölümde hem baraka ve yiyecek dolu buzdolabı ile zipline ve yemek ödüllü iki oyun oynandı.
KONFORLU BARAKA VE YİYECEK DOLU BUZDOLABI ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'ın 85. bölümünde günün ilk oyunu kazanan takımın yiyecek dolu buzdolabına kavuşacağı ve konforlu adada kalmaya devam edeceği baraka oyunuydu. Oyuna Gönüllüler takımı iyi başladı ve farkı açtı. Ancak toparlanan Ünlüler müthiş bir geri dönüşle farkı kapattı. Ada oyununda final Mustafa Kemal ile Anıl arasında oynandı. Ünlüler takımı farkı kapattılar ama Anıl'ın aldığı sayı ile ödülü kaçırdılar. Oyunu Gönüllüler takımı 10-7 kazanmayı başardı.
ZİPLİNE VE YEMEK ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Kıbrıs finalleri yaklaştıkça ödüller de büyüyor. Son bölümde Acun Ilıcalı kazanan takımın ada dışına çıkarak keyifli bir gün geçireceği ödülü açıklayınca yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Acun Ilıcalı, kazanan takımın adadan alınarak zipline yapmaya gideceğini ve yemek de yiyeceğini duyurdu. Baraka oyununu da kazanan Gönüllüler ikinci oyuna da iyi başladı. Çekişmeli geçen bir oyun sonrasında Gönüllüler 10-8 kazanmayı başardı. Ödülü kazanan Gönüllüler takımı eğlenceli bir gün geçirdi.
DOMİNİK'TEKİ SON OYLAMA BAŞLADI!
Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde finalleri yapılacak olan Survivor 2018'de son büyük sms oylaması da Perşembe akşamı başladı. Kıbrıs finallerine kadar elenecek olan isimlerin kaderi bu son oylamada belli olacak. Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununa kadar devam edecek olan sms oylamasında Dominik'te yapılan son oylama olacak. Kıbrıs finallerinde ise çeyrek final, yarı final ve final için günlük sms oylamaları olacak.
ADEM'DEN İTİRAF 'DAHA AKILLI VE KONTROLLÜ OLMAM LAZIM'
Survivor 2018'de yaşanan tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adem, bundan sonra daha temkinli olacağını söyledi. Survivor'da artık Ali Cengiz oyunlarının olduğunu söyleyen Adem, 'Sonlara yaklaştık artık göğüs göğüse mücadele yok. Sadece Ali Cengiz oyunları var bunu anladım.Ama benim de akıllı olmam lazım. Sinirimi kontrol etmem lazım. Bundan sonra biraz daha akıllı, oyunlarıma konsantre olarak ilerlemek istiyorum' şeklinde konuştu.
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