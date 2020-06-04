Survivor'da Yunus Emre ve Berkan sürprizi! Sercan onları seçti! Survivor kırmızı takımda buluştular

Survivor'da adaların birleşmesiyle sık sık gerginlik yaşayan iki yarışmacı Yunus Emre ve Berkan Karabulut, kaptanlığını Survivor Sercan Yıldırım'ın yaptığı kırmızı takımda buluştu. Kırmızı takım kaptanı olan Sercan'ın Berkan ve Yunus Emre'yi seçerek aynı takımda buluşturması Acun Ilıcalı'yı da şaşırttı. Konseyde konuşan Acun, "Takımda en dikkat çeken özellik Yunus Emre ve Berkan'ın aynı takımda buluşması oldu. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur" dedi.

Aynı takımda buluşan ikili, yeni takımları ve birbirleriyle ilgili olan düşüncelerini Survivor son bölüm konseyinde paylaştı.

"BERKAN'I GERÇEKTEN SEVİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde de Berkan ile kavga eden, Acun Ilıcalı tarafından küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle oyundan ihraç edilen Yunus Emre, herkesi şaşırtan sözler söyledi. Berkan ile takım arkadaşı olmaların yorumlayan Yunus Emre, "Benim sinirim saman alevi gibidir. Berkan'ın da sesi çok gür çıkıyor. Zaman zaman gerildim. Ama Berkan'ı gerçekten seviyorum. Unutamayacağım bir şey yok. Başarılara koşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.