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Survivor'da Yunus Emre ve Berkan sürprizi! Sercan onları seçti! Survivor kırmızı takımda buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 01:16 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de haftalık olarak değişecek yeni takımlar belli oldu. Mavi ve kırmızı takımların seçmeleri sırasında bir sürpriz yaşandı. Kırmızı takımın kaptanı Sercan, birbirleriyle sık sık kavga eden iki yarışmacı Yunus Emre ve Berkan'ı seçerek aynı takımda buluşturdu. Kavgalarıyla bilinen Berkan ve Yunus Emre'nin aynı takımda yer alması Acun Ilıcalı'ya da şaşırttı.

Survivor'da Yunus Emre ve Berkan sürprizi! Sercan onları seçti! Survivor kırmızı takımda buluştular

Survivor'da adaların birleşmesiyle sık sık gerginlik yaşayan iki yarışmacı Yunus Emre ve Berkan Karabulut, kaptanlığını Survivor Sercan Yıldırım'ın yaptığı kırmızı takımda buluştu. Kırmızı takım kaptanı olan Sercan'ın Berkan ve Yunus Emre'yi seçerek aynı takımda buluşturması Acun Ilıcalı'yı da şaşırttı. Konseyde konuşan Acun, "Takımda en dikkat çeken özellik Yunus Emre ve Berkan'ın aynı takımda buluşması oldu. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur" dedi.

Aynı takımda buluşan ikili, yeni takımları ve birbirleriyle ilgili olan düşüncelerini Survivor son bölüm konseyinde paylaştı.

kırmızı-takım

"BERKAN'I GERÇEKTEN SEVİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde de Berkan ile kavga eden, Acun Ilıcalı tarafından küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle oyundan ihraç edilen Yunus Emre, herkesi şaşırtan sözler söyledi. Berkan ile takım arkadaşı olmaların yorumlayan Yunus Emre, "Benim sinirim saman alevi gibidir. Berkan'ın da sesi çok gür çıkıyor. Zaman zaman gerildim. Ama Berkan'ı gerçekten seviyorum. Unutamayacağım bir şey yok. Başarılara koşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor Berkan ise Yunus Emre ise, "Geldiğimizden beri ayrı takımlardaydık, şimdi aynı takımlardayız. Takımlara bakıyorum, bence herkes heyecanlıdır. Ünlüler takımına geldim çok güzel bir başlangıç yaptım. Gönüllüler takımında kendimi buldum. Berkan olarak kendimi gösterdim. Mert abi, Ersin abi hareketliyim diye 'dur oğlum' diyordu. İnşallah bunda da bir hayır vardır. Herkesin gönlü rahat olsun alevler içinde bir hafta bizi bekliyor" dedi.


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