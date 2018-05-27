Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnsiyatif kullandım'

Survivor Panorama programının Pazar yayınlanan yeni bölümüne Acun Ilıcalı konuk oldu. Ilıcalı, Survivor'daki bundan sonraki büyük ödüllerden, Dominik'tekii son oylamaya kadar açıklamalar yaptı. Program yorumcusu İhsan Tarkan'ın ise seçmeler sırasında Survivor 2018'den bir yarışmacı için insiyatif kullanıldığını açıklaması programa damga vurdu.
'BANA ADAM GİBİ BİRİNİ BULUN'
Survivor seçmelerinde de aktif olarak rol alan İhsan Tarkan, "Bu sene Gönüllüler takımının hiç iyi gitmediği günlerdi. Yedek yarışmacı gelecek. Acun ağabey Gökhan'la beni sabah aradı. 'Oğlum bana adam gibi birini bulun. Son şansınız' dedi. Biz en son Mustafa Kemal'i seçtik adam parkuru kırıyor çok başarılı oldu" dedi. Gönüllüler takımının başarılı ismi Anıl'ın ise yarışmada ilk olarak yedeklerde bulunduğunu ancak kendi ısrarı ve insiyatif kullanılması sonucu yarışmaya katıldığını itiraf eden yorumcu İhsan Tarkan, 'Bu çocuk olmazsa olmaz dedim. Bu çocuğu almanız şart dedim Sonra insiyatif kullanıp aldılar' dedi. Acun Ilıcalı ise İhsan'ın durumu abarttığını söylerek 'Anıl buradayken sorun bizimle 3 tur görüştü zaten Ama ilk kadroda yoktu yedekti. Biz de ikinci kadroya koymuşuz' şeklinde konuştu.
'SURVIVOR'DA ÇOK BÜYÜK ÖDÜLLER GELİYOR'
Survivor 2018'e dair açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, ilerleyen günlerde Survivor 2018'de daha büyük ödüllerin yer alacağını söyleyerek büyük heyecan yaşattı. Ilıcalı, 'İstanbul ödülü hiç verilmemiş bir ödül. Yarışmacılar için de en büyük ödül. Ama bugüne kadar 110 gündür ada dışına çıkmadılar' dedi. Yarışmacıların İstanbul gezisinde ne yapacaklarını da açıklayan Ilıcalı, 'Bu ödül oyunu pahalı bir ödüldü. Prodüksiyonla birlikte İstanbul'a gelinmesi falan 500 bin liradan fazla masraf çıkacak.
Yapım ekibi yanlarında olacak. Sevdikleriyle hasret giderecekler. Programla ilgili bilgi verilmeyecek. Bütün görüşmeler kaydedilecek. İstanbul içinde belli bir tur yapacaklar. Kendi seçecekleri 3 tane etkinlik olacak' dedi.
DOMİNİK'TEKİ SON OYLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?
Survivor Panorama programına katılan Acun Ilıcalı, Dominik'te son oylamanın ne zaman yapılacağını ve hızlandırılmış çekimlerin başlayacağı tarihi açıkladı. Ilıcalı, 'Önümüzdeki hafta yeniden toplu oylama olacak. İstanbul turundan sonra Dominik'teki son oylama olacak. Sonra da hızlandırılmış çekimler başlayacak' dedi.
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