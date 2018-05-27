Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnsiyatif kullandım'

Survivor Panorama programının Pazar yayınlanan yeni bölümüne Acun Ilıcalı konuk oldu. Ilıcalı, Survivor'daki bundan sonraki büyük ödüllerden, Dominik'tekii son oylamaya kadar açıklamalar yaptı. Program yorumcusu İhsan Tarkan'ın ise seçmeler sırasında Survivor 2018'den bir yarışmacı için insiyatif kullanıldığını açıklaması programa damga vurdu.

'BANA ADAM GİBİ BİRİNİ BULUN'

Survivor seçmelerinde de aktif olarak rol alan İhsan Tarkan, "Bu sene Gönüllüler takımının hiç iyi gitmediği günlerdi. Yedek yarışmacı gelecek. Acun ağabey Gökhan'la beni sabah aradı. 'Oğlum bana adam gibi birini bulun. Son şansınız' dedi. Biz en son Mustafa Kemal'i seçtik adam parkuru kırıyor çok başarılı oldu" dedi. Gönüllüler takımının başarılı ismi Anıl'ın ise yarışmada ilk olarak yedeklerde bulunduğunu ancak kendi ısrarı ve insiyatif kullanılması sonucu yarışmaya katıldığını itiraf eden yorumcu İhsan Tarkan, 'Bu çocuk olmazsa olmaz dedim. Bu çocuğu almanız şart dedim Sonra insiyatif kullanıp aldılar' dedi. Acun Ilıcalı ise İhsan'ın durumu abarttığını söylerek 'Anıl buradayken sorun bizimle 3 tur görüştü zaten Ama ilk kadroda yoktu yedekti. Biz de ikinci kadroya koymuşuz' şeklinde konuştu.