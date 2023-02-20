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Survivor'daki ünlü isim depremde yakınını kaybetti! Yarışmadan çekildi iddiası...

20.02.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Survivor 2023 yarışmacılarının depremi bilip bilmediği merak konusu haline gelmişti. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da yarışan ünlü, gönüllü ve fenomen isimlerin depremden haberdar olduğu ve bir yarışmacının en yakın arkadaşını kaybettiği iddiası gündem oldu.

Survivor'daki ünlü isim depremde yakınını kaybetti! Yarışmadan çekildi iddiası...

Survivor 2023 sezonunun yeni bölümlerine asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından ara verildi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve birçok ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya çalışırken, Survivor 2023 yarışmacının depremi bilip bilmediği merak konusu oldu.

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Whitevivor hesabı tarafından yapılan açıklamada depremin Survivor yarışmacılarına olduğu gün söylendiği iddia edildi.

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Açıklamada, "Yarışmacı olan Aysu'nun en yakın arkadaşı malesef vefat etti. Aysu'nun çekilmesi söz konusu." denildi.

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1990 doğumlu olan Aysu Keskin, basketbolcudur. Kariyerine 2013 yılında TED Ankara Kolejliler'de başladı.

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Orduspor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor, İzmit Belediyespor ve Uludağ Basket Nilüfer BSD'da oynadı.

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