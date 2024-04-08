Survivor Damla Can kaybedince Acun Medya'yı hedef aldı! "Kaybetmemizi isterseniz koyun"

Survivor All Star'da ödül oyunu için büyük bir mücadele vardı. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı.

Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı.

Damla Can oyunu kaybedince "Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun" diyerek isyan etti ve "Kaybetmemizi isterseniz koyun" ifadesini kullandı.

O anlar sosyal medyada da gündeme geldi. Damla Can'ın yapım ekibine isyanı kimi seyirci tarafından gereksiz bulundu.







