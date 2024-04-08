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Survivor Damla Can kaybedince Acun Medya'yı hedef aldı! "Kaybetmemizi isterseniz koyun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.04.2024 07:09
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Merve'ye karşı mücadele veren Damla Can kaybedince sinirlendi. Daha önce Acun Medya'da sunuculuk da yapan Damla'nın hedefinde Acun Medya vardı. Survivor Damla'nın isyanı gündem oldu.

Survivor Damla Can kaybedince Acun Medya'yı hedef aldı! "Kaybetmemizi isterseniz koyun"

Survivor All Star'da ödül oyunu için büyük bir mücadele vardı. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı.

Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı.

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Damla Can oyunu kaybedince "Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun" diyerek isyan etti ve "Kaybetmemizi isterseniz koyun" ifadesini kullandı.

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O anlar sosyal medyada da gündeme geldi. Damla Can'ın yapım ekibine isyanı kimi seyirci tarafından gereksiz bulundu.


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Damla Can ele
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