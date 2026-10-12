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Sevdiğim Sensin 21. bölüm 2. tanıtım izle! 'Final yolu göründü'

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi bu hafta 21. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan 2. fragman kısa sürede ses getirdi. Dizi takipçileri yeni fragman sonrası adeta isyan etti.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm 2. tanıtım izle! 'Final yolu göründü'
Öznur Yaslı İkier

Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin dizisi bu hafta 21. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Her bölümü ses getiren fenomen dizide bu hafta yine yer yerinden oynayacak.

Erkan'ın babası hakkındaki gerçeği öğrenmesiyle birlikte Dicle ile arasında ipler kopuyor. Fragmana Erkan'ın Dicle'ye sarf ettiği 'Seni görmek istemiyorum' sözleri damga vuruyor.

SEVDİĞİM SENSİN 21. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

Sevdiğim Sensin 21. bölümüne sosyal medyada; 'Bu ne saçma sapan fragman', 'Rüyadır dedim ama değilmiş', 'Hayırlı olsun bu fragmanla finali kesinleştirdiniz', 'Final yolu göründü', 'Reytingler düşer' gibi sitem dolu yorumlar yapıldı.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm 2. tanıtım izle! Final yolu göründü 1

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ:
Erkan’ın işiyle ilgili önemli bir yanlışa sebep olan Dicle, hatasını telafi etmek için harekete geçer. Sonunda Dicle, Erkan’ın bile beklemediği bir gelişmeye imza atarak projede önemli bir ilerleme sağlar.

Dicle’nin bazı sorunları kendi başına çözmesi, İnci’nin köşkte onu baskı altına almasını ve çaresiz bırakmasını zorlaştırır. Ancak İnci pes etmez ve bu kez gözünü Havva’ya diker. Gizli planını devreye sokmaya hazırlanan İnci, köşkte dengeleri değiştireceği bir adım atar.

Sevdiğim Sensin 21. bölüm 2. tanıtım izle! Final yolu göründü 2

Şirin’in çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşayan Dicle, İnci’nin karşısına çıkmasıyla zor bir karar vermek zorunda kalır. Şirin’in barınabilmesi için beklenmedik bir yol seçen Dicle, Fatoş’un desteğiyle hayatında yeni ve farklı bir yolculuğa çıkar.

Ali Cabbar ise Esat’la ilgili kötü planını uygulamaya devam ederken ilk kez bir açık verir. Üstelik bu açık, köşkte yaşayanlardan birinin dikkatinden kaçmaz.

Civan’a gerçeği anlatmasının ardından umutsuzluğa kapılan Nilüfer ise hiç beklemediği bir hamleyle karşılaşır. Dicle’nin yardımıyla gerçekleştirdiği plan, Nilüfer için beklenmedik sonuçlar doğururken Dicle ve Erkan bu kez daha önce hiç olmadıkları kadar sert bir şekilde karşı karşıya gelir.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Sevdiğim Sensin dizisi
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