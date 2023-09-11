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Survivor Damla Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor All Star 2024 6. yarışmacısı Damla Can hangi yıllarda yarıştı?

11.09.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 6. yarışmacısı Damla Can oldu. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'ın ardından açıklanan eski Survivor yarışmacısı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Damla Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor All Star 2024'ün 6. yarışmacısı Damla Can hangi yıllarda yarıştı?

TV8'in merakla beklenen yarışması Survivor All Star 2024'ün 6. yarışmacısı Damla Can oldu. Acın Ilıcalı konuya ilişkin detayları ssoyal medya hesabından açıkladı. Damla Can daha önce de 2 kez Survivor'da mücadele etmişti. İşte Survivor All Star 2024'ün 6. yarışmacısı Damla Can hakkında merak edilenler...

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele edecek. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

DAHA ÖNCE SURVIVOR'DA 2 KEZ YARIŞMIŞTI

Damla Can daha önce 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da mücadele etmişti. Sevilen yarışmacı, Survivor'dan sonra da TV8 ekranlarında Survivor Panoroma programında yorumculuk yapmıştı.

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