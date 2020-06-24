Survivor 'dan Aşk Çıktı: Nihat Doğan Aşkı Survivor'da buldu

Survivor 2018 final yaparken, yarışmacılar aşkları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yarışma sırasınca farklı takımlarda yer alan Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz, el ele görüntülendi. Adem Kılıççı'nın şampiyon olması sonuçlanan yarışmanın diğer kazananları da Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz olmuş gibi görünüyor. El ele görüntülenmekten çekinmeyen çiftin aşkı da böylece doğrulandı.

Tatilde Birlikteler

Yarışmanın bitmesinin ardından birlikte tatile çıkan ikili burada kameralara yakalandı. Ekip arkadaşlarının da katıldığı tatil sırasında çekilen Doğan ve Bekgöz çiftinin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Nagihan Karadere'nin İmalı Paylaşımı

Survivor'da ikinci olan Nagihan Karadere'nin, Nihat Doğan'ın Birsen'e bakış attığı fotoğrafı paylaşıp, Ahmet Kural mı Nihat Doğan mı? yazması aşk iddialarını gündeme getirmişti.

Sosyal Medya Hesaplarından Paylaşım

Yan yana olmalarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapan ikilinin bu durumu Survivor'da aşk sürprizi olarak gündeme yansıdı.

Birsen Bekgöz Kimdir?

Aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, Almanya'nın Berlin şehrinde, 18 Ekim 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Enka kısa mesafe koşucusu olan Birsen, lisans eğitimini Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Bugüne kadar 3 Türkiye rekorunun sahibidir. 2004 ve 2005 yıllarında 200 metrede, 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında ise 400 metre engellide zirvede yer alan isim oldu.

Birsen Bekgöz'ün Vera isminde bir kızı bulunuyor. Vera bu sene 9 yaşına girdi.



