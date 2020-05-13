Survivor'dan elenen Ersin Korkut'un köpeği Mes ile ilgili sözleri duygulandırdı! Acun ağlamamak için kendini zor tuttu!

Survivor 2020 yarışmasının sevilen isimlerinden olan Ersin Korkut geçtiğimiz günlerde oyun sırasında dizinden sakatlanmıştı. Oyunlarda yer alamayan Ersin'in yapılan kontrolleri sonrasında Survivor'a devam edemeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ersin'in ayrılmasından dolayı çok üzüntülü olan Acun, Ersin'in köpeğiyle ilgili sözlerini duyunca ise ağlamamak için kendini zor tuttu.

ERSİN KORKUT: MES BENİ TANIYACAK MI MERAK EDİYORUM

Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes, Survivor başladıktan bir hafta sonra ölmüştü. Ersin'e ise bu acı haber söylenmemişti. Köpeği Mes'i ne kadar sevdiğini her fırsatta dile getiren Ersin Korkut, ada konseyindeki veda konuşmasında yine Mes'i anlattı.

Ersin'in "Köpeğimi acaip özlemiştim. Hiç bu kadar sakal hiç bırakmamıştım. Bakalım gidince beni tanıyacak mı? Mes diyince bana bakacak mı? Bunları çok merak ediyorum. Annem çok köpek sevmediğinden dolayı onunla gezmek için bir karavan almıştım. Dönünce Mes ile gezmeyi planlıyorum" sözleri ise Acun Ilıcalı'yı ve Survivor seyircilerini duygulandırdı.



