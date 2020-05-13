MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'dan elenen Ersin Korkut'un köpeği Mes ile ilgili sözleri duygulandırdı! Acun ağlamamak için kendini zor tuttu!

Survivor'dan elenen Ersin Korkut'un köpeği Mes ile ilgili sözleri duygulandırdı! Acun ağlamamak için kendini zor tuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 00:15 | Son Güncelleme

Ersin Korkut Survivor'dan sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu. Survivor'a veda eden Ersin'e çok sevdiği köpeği Mes'in öldüğü söylenmemişti. Survivor ada konseyinde veda konuşması yapan Ersin'in köpeği Mes ile ilgili sözleri herkesi duygulandırdı. Ersin dönünce köpeği Mes ile karavanla gezeceğini söyleyince Acun Ilıcalı duygusal anlar yaşadı.

Survivor'dan elenen Ersin Korkut'un köpeği Mes ile ilgili sözleri duygulandırdı! Acun ağlamamak için kendini zor tuttu!

Survivor 2020 yarışmasının sevilen isimlerinden olan Ersin Korkut geçtiğimiz günlerde oyun sırasında dizinden sakatlanmıştı. Oyunlarda yer alamayan Ersin'in yapılan kontrolleri sonrasında Survivor'a devam edemeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ersin'in ayrılmasından dolayı çok üzüntülü olan Acun, Ersin'in köpeğiyle ilgili sözlerini duyunca ise ağlamamak için kendini zor tuttu.

ERSİN KORKUT: MES BENİ TANIYACAK MI MERAK EDİYORUM

Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes, Survivor başladıktan bir hafta sonra ölmüştü. Ersin'e ise bu acı haber söylenmemişti. Köpeği Mes'i ne kadar sevdiğini her fırsatta dile getiren Ersin Korkut, ada konseyindeki veda konuşmasında yine Mes'i anlattı.
Ersin'in "Köpeğimi acaip özlemiştim. Hiç bu kadar sakal hiç bırakmamıştım. Bakalım gidince beni tanıyacak mı? Mes diyince bana bakacak mı? Bunları çok merak ediyorum. Annem çok köpek sevmediğinden dolayı onunla gezmek için bir karavan almıştım. Dönünce Mes ile gezmeyi planlıyorum" sözleri ise Acun Ilıcalı'yı ve Survivor seyircilerini duygulandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Survivor'da şoke eden ayrılık! Acun: En üzüldüğüm veda olduSurvivor'da şoke eden ayrılık! Acun: En üzüldüğüm veda oldu
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Korkutan iddia! Taziyede herkese koronavirüs bulaştırdı

Korkutan iddia! Taziyede herkese koronavirüs bulaştırdı

Abdullah Gül'ün yıllar sonra ortaya çıkan 'Erdoğan ricası'

Abdullah Gül'ün yıllar sonra ortaya çıkan 'Erdoğan ricası'

Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporundaki Türkiye detayı

ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporundaki Türkiye detayı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'a veda eden Ersin Korkut için Pascal Nouma'dan paylaşım: Kanka benim şampiyonum sensin

Survivor'a veda eden Ersin Korkut için Pascal Nouma'dan paylaşım: Kanka benim şampiyonum sensin

Survivor Ersin diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı? Survivor Ersin Korkut'un sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı'dan duygusal sözler!

Survivor'da şoke eden ayrılık! Acun: En üzüldüğüm veda oldu

14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı'dan doğum günü kutlaması

14 yıl önce boşanmışlardı! Doğum günü kutladılar

Bergüzar Korel: Gördüğümde sinir oluyordum!

Bergüzar Korel: Gördüğümde sinir oluyordum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.