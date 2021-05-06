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Survivor'dan elenen Melis Sezer vedasının ardından konuştu: İsmail sms oyumun düşük olduğunu biliyordu

06.05.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'den elenen son yarışmacı Melis Sezer, adaya veda ettikten sonra içini döktü. Melis Sezer, adada kendisinden daha az kalmayı hak eden biri olup olmadığını, Survivor'daki şampiyon adayını da açıkladı. Melis, kendisini potaya sokan İsmail Balaban'ın sms oyunun düşük olduğunu bildiğini söyledi. Melis, "Beni kaybetmek onlar için önemli olsaydı yerime potaya SMS'i yüksek olduğu için Batuhan'ı koyabilirdi. Bir şeyleri tahmin edip bile bile yapması beni üzdü." dedi.

Survivor'dan elenen Melis Sezer vedasının ardından konuştu: İsmail sms oyumun düşük olduğunu biliyordu

TV8'de yayımlanan Survivor'da en son elenen isim Melis olmuştu. Survivor Melis, elendikten sonraki ilk röportajını verdi. Survivor Melis "Ben elendikten sonra takımda dört kişi kaldı. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra ciddi anlamda tüm dokunulmazlık oyunlarına asılmalarını beklerim" dedi.

Erken elenmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Melis, "Gönüllüler takımında performans olarak değerlendirdiğimde kendimi daha üstün gördüğüm birkaç kişi vardı. Onlardan önce elenmek beni üzdü. Karşı takımı eleyemememiz tamamen bizim hatamız. Bu sorumluluğu üzerime de alıyorum. Bir yerlerde demek ki ben de sayılarımı alamadım ki dokunulmazlık oyununu kaybettik" ifadelerini kullandı.

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ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLADI

Survivor 2021'de favori gördüğü isimleri açıklayan Melis şunları ifade etti:

"İsmail Balaban olabilir. İyi bir sporcu, şampiyonluğun yakışacağını düşünüyorum. Oldukça hırslı, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaktır. Karşı takımdan da Poyraz oldukça hırslı, SMS'lerde gördüğüm kadarıyla halk tarafından da seviliyor. Berkay'ı da finalist adayı olarak görüyorum.

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İsmail beni adımı adil olması açısından söylediğini belirtti. Ne, ne kadar adil bilemiyorum. Merve potada olduğu için beni de potaya koymak neye göre adil? Bizi mi çarpıştırmak istedi, anlayabilmiş değilim. Benim SMS'imin düşük olma ihtimalini biliyordu.
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"BENİ KAYBETMEK ÖNEMLİ OLSAYDI..."

"İsmail, Batuhan ve ben iyi anlaşıyorduk. Beni kaybetmek onlar için önemli olsaydı yerime potaya SMS'i yüksek olduğu için Batuhan'ı koyabilirdi. Bunu yapmayı tercih etmedi ve ben de ilk potamdan çıkamadım. Bir şeyleri tahmin edip bile bile yapması beni üzdü.
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Potaya girdiğimde eleneceğimi hissetmiştim. Buna kendimi asla hazırlayamazdım. Çok üzüldüm, ilk başta bir şeyleri ifade edemedim, boğazımın düğümlendiğini hissettim. Oradaki düşüncelerimi ifade etmeye çalışırken bile kötü hissediyorum. Veda her zaman zor olmuştur. İlk düşündüğüm şey başarısız hissetmek oldu. Biraz düşününce aklıma ilk gelen ise 'elimden geleni yaptım, hiçbir yerde pişmanlık duymuyorum, keşke dediğim bir şey yok'. Elendikten sonra Acun Bey'in hakkımda söyledikleri çok hoşuma gitti. Eğer burada iz bırakabildiysem ne mutlu bana. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar hafta yarıştım, mutluyum."

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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