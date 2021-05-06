Survivor'dan elenen Melis Sezer vedasının ardından konuştu: İsmail sms oyumun düşük olduğunu biliyordu

TV8'de yayımlanan Survivor'da en son elenen isim Melis olmuştu. Survivor Melis, elendikten sonraki ilk röportajını verdi. Survivor Melis "Ben elendikten sonra takımda dört kişi kaldı. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra ciddi anlamda tüm dokunulmazlık oyunlarına asılmalarını beklerim" dedi.

Erken elenmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Melis, "Gönüllüler takımında performans olarak değerlendirdiğimde kendimi daha üstün gördüğüm birkaç kişi vardı. Onlardan önce elenmek beni üzdü. Karşı takımı eleyemememiz tamamen bizim hatamız. Bu sorumluluğu üzerime de alıyorum. Bir yerlerde demek ki ben de sayılarımı alamadım ki dokunulmazlık oyununu kaybettik" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK ADAYINI AÇIKLADI

Survivor 2021'de favori gördüğü isimleri açıklayan Melis şunları ifade etti:

"İsmail Balaban olabilir. İyi bir sporcu, şampiyonluğun yakışacağını düşünüyorum. Oldukça hırslı, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaktır. Karşı takımdan da Poyraz oldukça hırslı, SMS'lerde gördüğüm kadarıyla halk tarafından da seviliyor. Berkay'ı da finalist adayı olarak görüyorum.