Survivor'dan elenen Meryem'den Nisa açıklaması!

Survivor 2020'ye talihsiz bir şekilde sakatlanarak veda etmek zorunda kalan Meryem Kasap, Dominik'ten canlı bağlantıyla Survivor Panorama'ya konuk oldu.

Survivor Meryem, Nisa'nın kendisinin elenmesinin ardından verdiği röportajda kendisine söylediği sözlere anlam veremediğini ve bunu 'kıskançlık' olarak değerlendirebileceğini söyledi.

Meryem açıklamasında "Nisa'ya üzüldüm. Sonuçta benim için yaptığı röportajda Meryem'in yenilmesine çok sevindim demişti. Söylemediğim şeyleri söylemişim gibi anlatmış. Nisa'yı eleştirdim. Her şeyi geçtim bu kadar mı nefret duyuyorsun yenilmemden. Bu kıskançlık mı başka bir şey mi? Ben böyle bir şey görmedim. Kıskançlıktan dolayı mı kurdu bilmiyorum. Takım arkadaşının kaybetmesine nasıl sevinmiş inanamadım."

