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Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

27.05.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un iddialı yarışmacılarından biri olan Sude Burcu Ayşe Yüksel, Hikmet Tuğsuz ve Berkan Karabulut'un yer aldığı potada elenen isim oldu. Survivor'un başlarında, karşı takım yarışmacısı Mert Öcal ile ilişkisiyle magazin gündeminde sıklıkla yer alan Sude Burcu, elendikten sonra soluğu erkek arkadaşının yanında aldı.

Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

Sude Burcu ile Mert Öcal ilişkisi Survivor 2022'ye damga vuran olaylardan biriydi. Mert Öcal'ın, Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ile sevgili olması günlerce konuşulmuştu. Survivor'dan sonra birbirine kavuşan Mert Öcal ve Sude Burcu ikilisi, sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

SUDE BURCU AŞKA GELDİ

Mert Öcal elendikten sonra sosyal medya üzerinden, sevgilisi Sude Burcu'ya desteğini ihmal etmedi.

Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

En az oyu alarak Survivor'a veda etmek zorunda kalan Sude Burcu, soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı.

Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

Burcu, sevgilisiyle çektiği poza kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

Mert Öcal ise o pozu kendi hikayesine ekledi.

SUDE BURCU'NUN YOLUNU GÖZLEDİ!

Elenen sevgilisinin gelmesi için gün sayan Mert Öcal, "İlk uçakla..." ifadelerini düşerek kız arkadaşının pozunu paylaşmıştı.

Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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