Survivor'dan elenen Sude Burcu soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

Sude Burcu ile Mert Öcal ilişkisi Survivor 2022'ye damga vuran olaylardan biriydi. Mert Öcal'ın, Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu ile sevgili olması günlerce konuşulmuştu. Survivor'dan sonra birbirine kavuşan Mert Öcal ve Sude Burcu ikilisi, sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

SUDE BURCU AŞKA GELDİ

Mert Öcal elendikten sonra sosyal medya üzerinden, sevgilisi Sude Burcu'ya desteğini ihmal etmedi.

En az oyu alarak Survivor'a veda etmek zorunda kalan Sude Burcu, soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı.

Burcu, sevgilisiyle çektiği poza kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Mert Öcal ise o pozu kendi hikayesine ekledi.

SUDE BURCU'NUN YOLUNU GÖZLEDİ!

Elenen sevgilisinin gelmesi için gün sayan Mert Öcal, "İlk uçakla..." ifadelerini düşerek kız arkadaşının pozunu paylaşmıştı.





