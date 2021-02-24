Survivor'dan elenen Yiğit: Benden önce Survivor'dan gitmesi gereken iki yarışmacı vardı!

Survivor'da kritik eleme konseyinde adaya veda eden isim, ünlüler takımından oldu. Survivor Yiğit, elemenin ardından açıklamalar yaptı.

Ünlüler takımında egosal sıkıntılar olduğunu söyleyen Survivor Yiğit, "Kimse kimseyi alttan almıyordu. Herkes kendi dediklerini savunuyordu. Odak da bu yüzden dağılıyordu oyunlarda. Bu tarz sıkıntılar düzelmediği sürece oyun grafiği inişli çıkışlı olacak bence" dedi.

Survivor'da favori isimlerini de açıklayan Yiğit şunları söyledi:

"Adaya daha yeni geldim. Benim değerlendirilecek perfonmasım, orada 45 gün kalan kişilere göre daha oluşmamıştı. Benden önce gitmesi gereken kişiler, mesela kadınlarda Öykü'nün performansı çok zayıftı bakacak olursak. Erkeklerde Çağrı abi. Bu isimler benden önce gidebilirdi. Survivor'daki favori isimlerim ünlüler takımında Sergen, gönüllüler takımında Berkay. İnşallah onlar için güzel bir Survivor olur.

Acun bey ismimi açıklama sürecinde, seçmelerde ismimi söylediği an gibiydi, kalbim çok atıyordu. İsmimi söylediği anda kafam yere düştü, düşünmeye başladım. Çok duygu dolu bir andı.