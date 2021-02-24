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Survivor'dan elenen Yiğit: Benden önce Survivor'dan gitmesi gereken iki yarışmacı vardı!

24.02.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Survivor'dan elenen Yiğit: Benden önce Survivor'dan gitmesi gereken iki yarışmacı vardı!

Survivor 2021'den elenen son yarışmacı ünlüler takımından Yiğit Oruçoğlu oldu. Survivor'a veda eden Yiğit elendikten sonra flaş açıklamalar yaptı. Oyunlarda yeterli şansı bulamadığını ve performansının değerlendirilmesi için sürenin kısa olduğunu söyleyen Yiğit, kadınlarda Öykü Çelik erkeklerde de Çağrı Atakan'ın kendisinden daha önce elenmesi gerektiğini ifade etti. Yiğit, Survivor'daki favori isimlerini de açıkladı.

Survivor'da kritik eleme konseyinde adaya veda eden isim, ünlüler takımından oldu. Survivor Yiğit, elemenin ardından açıklamalar yaptı.

Ünlüler takımında egosal sıkıntılar olduğunu söyleyen Survivor Yiğit, "Kimse kimseyi alttan almıyordu. Herkes kendi dediklerini savunuyordu. Odak da bu yüzden dağılıyordu oyunlarda. Bu tarz sıkıntılar düzelmediği sürece oyun grafiği inişli çıkışlı olacak bence" dedi.

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Survivor'da favori isimlerini de açıklayan Yiğit şunları söyledi:

"Adaya daha yeni geldim. Benim değerlendirilecek perfonmasım, orada 45 gün kalan kişilere göre daha oluşmamıştı. Benden önce gitmesi gereken kişiler, mesela kadınlarda Öykü'nün performansı çok zayıftı bakacak olursak. Erkeklerde Çağrı abi. Bu isimler benden önce gidebilirdi. Survivor'daki favori isimlerim ünlüler takımında Sergen, gönüllüler takımında Berkay. İnşallah onlar için güzel bir Survivor olur.

Acun bey ismimi açıklama sürecinde, seçmelerde ismimi söylediği an gibiydi, kalbim çok atıyordu. İsmimi söylediği anda kafam yere düştü, düşünmeye başladım. Çok duygu dolu bir andı.

Oyuna çıkma şansı olarak yeterli şans verilmedi. Ada yaşantısında beni güzel karşıladılar ama sonuçta ilk konseyde benim adımı yazdılar. Öncesinde Doğan abiyi yazdılar. Belki bundan sonra Gonca'yı yazacaklar, Çağman'ı yazacaklar. Sonradan gelen kişiler as kadro olarak ayrılıyordu takım. Benim eleme sürecinde tanıştığım insanlar var Çağman, Sergen, Bahar, Berkay ve Poyraz. Onlarla da görüşmeye devam edeceğim"

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Anahtar Kelimeler:
TV8, survivor, Acun Ilıcalı,
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