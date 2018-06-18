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Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 22:13 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in18 Haziran Pazartesi yayınlanan son bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük finallere kısa süre kala bir yarışmacı daha adaya veda etti. Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında elemeye Turabi, Murat Ceylan ve Sema kaldı. Peki Survivor'dan kim elendi? Son toplu sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan kim gitti?

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor son bölümde Kıbrıs finaline haftalar kala elenen bir isim daha belli oldu. Survivor'ın 102. bölümünde yeni formatla beraber eleme adayları belli oldu. Kıbrıs finaline sayılı günler kala Survivor'da heyecan her geçen dakika daha da artttı. Yeni sistemle birlikte artık haftada iki kez yapılan eleme sonucunda iddialı bir yarışmacı daha adaya veda etti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor son dokunulmazlık oyununda bireysel mücadeleler sonucunda ada konseyine gidildi. Yapılan oylama sonucunda yarışmada daha kalabalık olan Ünlüler takımının yazdığı isim olan Turabi ilk eleme adayı oldu. Gönüllüler takımı da eleme için Hakan'ın ismini yazdılar ancak daha fazla oy çıkan Turabi eleme potasına girdi.
Yeni sistemde kadınlarda dokunulmazlığı kazanan isim olan Nagihan, karşı takımdan Sema'nın adını söyledi ve ikinci eleme adayı yaptı. Erkeklerde ise dokunulmazlığı kazanan Adem herkesi şaşırtan bir karar aldı. Oylama sırasında Hakan Hatipoğlu'nun ismini yazan Adem, son eleme adayını belirlerken ise farklı bir tercih yaptı. Hakan'ın daha güçlü olduğunu düşünen Adem, takım arkadaşı Sema'yı koruyabilmek için oy potansiyelini daha düşük gördüğü Murat Ceylan'ı 3. eleme adayı olarak gösterdi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor son bölümde elemeye kalan Turabi, Murat Ceylan ve Sema arasında, Dominik'teki son toplu sms oylamasında en az oyu alan isim belli oldu. Ada konseyinde oylama sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, Sema'nın adaya veda ettiğini açıkladı. Survivor Ünlüler takımından Sema Aydemir, yarışmaya 102. bölümde elenerek veda etti.

HAMBURGER ÖDÜLLÜ OYUNU KİMLER KAZANDI?
Survivor'da bireysel olarak oynanan ödül oyununda kadınlarda Sema'yla karşılaşan Nagihan atışlarındaki üstünlükle oyunu kazanmayı başardı. Erkeklerde ise finalde Adem ve Anıl mücadele etti. Kazanan ise Anıl oldu. Ödül oyununu kazanan isimler ödüle kimleri götüreceğini açıkladı. Anıl ödüle gitmek için Hilmi Cem'i seçerken, Nagihan ise Hakan Hatipoğlu'nu seçti. Ödülü kazanan yarışmacılar özel uçakla Dominik'teki Punta Cana'ya giderek hamburger yedi.

HAFTANIN PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?
En zor Survivor’da mücadele adeta nefes kesiyor. 20. haftanın performans sıralamaları belli oldu.Erkeklerde haftanın performans birincisi Adem oldu. Damla'nın sakatlığı nedeniyle yarışamadığı kadınlarda ise birinci Nagihan oldu. Haftanın performans birincileri ise frambuazlı cheesecake ve kahve kazandı.

Survivor 2018 ada konseyinde eleme adayı olarak Murat'ı seçen Adem, konsey sonrası rakibi ile adada yüzleşti.

TURABİ, MURAT VE DAMLA YARIŞAMADI
Survivor'da finale kısa süre kala sakatlıklar da arttı. Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir sakatlık yaşayan ve son dokunulmazlık oyununa katılamayan Turabi'nin durumu da Survivor'un doktoru Metin Kuş'un yapacağı değerlendirme sonucu belli olacak. Survivor'da talihsiz bir sakatlık yaşayan diğer isim de Damla Can oldu. Survivor'da geçtiğimiz günlerde oynanan oyunda sakatlanan ve bileği burkulan Damla birkaç gündür doktor kontrolünde tedavisini sürdürüyordu. Damla'nın durumu da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Survivor'da sakatlıklar kervanına Murat Ceylan da eklendi. Çenesinden darbe alan Murat Ceylan doktor kontrolüne alındığı için ödül oyunlarında yarışamadı.

SURVIVOR'DAN ELENEN SEMA AYDEMİR KİMDİR?
Sema Aydemir 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Sema Aydemir, geçmişte katıldığı heptatlon yarışları ile de hatırlanmaktadır. Atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmiş ve adından söz ettirmiş bir sporcu olan Sema Aydemir, Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında ülkemizi temsil etmiştir.

400m engelli kategorisinde en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. Kendisi gibi atletizm camiasından olan Olimpiyat Üçüncüsü Milli Atlet Eşref Apak ile evlenen ve bu evliliğinden bir çocuğu olan Sema Aydemir, 2016 yılında eşinden boşandı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'ın Pazar yayınlanan bölümünde erkek yarışmacılar arasında yapılan yarışma nefesleri kesti. Bütün erkek yarışmacılar 5 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında mücadele etti. Oyunda Adem'le Hakan final oynadı. Finale Adem üç, Hakan ise bir hakla oyuna çıktı. Adem, Hakan'ı yendi ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kazanan Adem büyük bir sevinç yaşadı.

Kadın yarışmacılar arasında yapılan yarışma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bütün kadın yarışmacılar 5 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında parkurda mücadele etti. Başa baş geçen mücadelelerde Nagihan, Sema'yı yendi ve kadınlarda dokunulmazlığın sahibi oldu.

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