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Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 20:59 | Son Güncelleme

Survivor'da sunucu Alp Kırşan, yaptığı şakayla doktor Metin Kuş'a zor anlar yaşattı.

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Reyting rekorları kıran Survivor'da baraka oyunu sonrası Ünlüler ve Gönüllüler, "Bil Bakalım" yarışmasında kozlarını paylaştı. Oyunun bir bölümünde Alp Kırşan, Metin Kuş'u ekranda göstermek için sakatlık şakası yaptı. Alp Kırşan'a diğer yarışmacılar da katıldı.

METİN KUŞ BÜYÜK PANİK YAŞADI
Metin Kuş bir anda platforma atladı. Daha sonra Alp Kırşan bunun bir şaka olduğunu söyledi. Metin Kuş bir an evvel kameralardan kaçmaya çalışırken Alp Kırşan, Metin Kuş'un arkada neler çevirdiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
metin kuş survivor 2018 Survivor

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