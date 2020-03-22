Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da dokunulmazlık oyunu kıyasıya rekabete sahne oldu. Ünlüler oyunun başlangıcında 2-0 öne geçti, ilerleyen turlarda Gönüllüler farkı kapattı ve eşitliği sağladı.

Gönüllüler farkı kapatsa da ünlüler farkı kısa sürede yeniden ikiye çıkardı. Yarışmanın sonları yaklaşırken Aycan ve Nisa karşılaşmasında Aycan’ın kazanmasıyla ünlüler skoru 9-6’ya getirdi ve fark üçe çıkmış oldu.

Mert ve Ardahan’ın karşılaşmasında kazanan Mert olunca ünlüler 10-6’lık skorla yarışmanın galibi oldu.

