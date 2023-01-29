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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor 2023 yedek yarışmacı seçimi bu akşam konseyde gerçekleşiyor!

29.01.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam çifte heyecan yaşanıyor. Hem dokunulmazlık oyunu oynanıp haftanın ilk adayı belirlenecek hem de Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Yedek yarışmacıların sms oyuyla seçileceği gecede heyecan oldukça yüksek. Acun Ilıcalı Survivor 2023'ün gelmiş geçmiş en zor Survivor olduğunu söylemişti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Yedeklerden kimler ana kadroya girecek? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor 2023 yedek yarışmacı seçimi bu akşam konseyde gerçekleşiyor!

Survivor bu akşam bir yeniliğe sahne oluyor. Survivor tarihinde bir ilkin gerçekleşeceği gece için heyecan oldukça yüksek. Bu akşam hem haftanın ilk eleme adayları hem de Survivor tarihinde bir ilk olan yedek yarışmacı seçme konseyi yaşanacak. İzleyiciler her iki konu için de oldukça heyecanlanırken bir yandan da yarışma ile ilgili araştırmalarına yoğunluk verdi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Yedeklerden kimler ana kadroya girecek? İşte yeni bölüme dair detaylar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada kazanan kim olacak merak ediliyor. Geçen hafta Gönüllüler takımından eleme gerçekleşmişti. Bu hafta hangi takım eleme adayı çıkaracak merakla bekleniyor.

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Bu akşamki konsey sonrasında hangi takımdan kimler eleme adayı olacak belli olacak.

SURVIVOR TARİHİNDE BİR İLK

Bu akşamki bölümde 2005 yılından beri yayınlanan Survivor'da bir ilk yaşanacak. Son sezonlarda yedek yarışmacıları formata dahil eden Acun Ilıcalı, bu sene bir ilki daha gerçekleştiriyor. Geçen haftaki konseyde bu akşama dair açıklamalar yapan Ilıcalı, heyecanı oldukça yükseltti.

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Bu akşamki konseyde yedek seçilen yarışmacılar Dominik'teki konseye geliyor. Sms oylaması yapılan konseyde hangi yedek yarışmacılar en yüksek oyu alırsa onlar ana kadroya seçilecek. Beş yarışmacı Survivor kadrosuna katılacak.

YUSUF GÜNEY ELENDİ Mİ?

Yusuf Güney hem dünkü Bil Bakalım oyununda hem de bugünkü dokunumazlık oyununda takımda yer almadı. İzleyicileri gözünden kaçmayan bu olay bugünün Survivor gündem konularından biri oldu.
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Yusuf Güney'in oyunlarda görülmemesi akıllara ' Yusuf Güney elendi mi?' sorusunu getirdi. Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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