Survivor Duygu Serap Salman kimdir? Survivor 2021'den elenen Duygu kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Duygu'nun hayat hikayesi

Survivor 2021’de elenen isim gönüllüler takımından Duygu oldu. Survivor Duygu, 18 Ocak'ta yedeklerden gelmiş ve gönüllüler takımına katılmıştı. Yarışmada takım arkadaşları ile sert tartışmaları, suda yaşadığı sıkıntılar ile dikkat çeken Duygu Serap Salman, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Duygu hakkındaki bilgiler.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Ağrı Doğubayazıt doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların birçoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.



61 kilo olan Duygu'nun boyu ise 167'dir. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyen Duygu Serap Salman, Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bıraktığını ifade ediyor.

Duygu Serap Salman iyi de bir dansçıdır ve sosyal medyada bu nedenle geniş bir takipçi kitlesi vardır. El becerilerine güvenen Survivor Duygu, birçok branşta başarılı olmanın dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif ediyor.