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Survivor Duygu Serap Salman kimdir? Survivor 2021'den elenen Duygu kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Duygu'nun hayat hikayesi

03.02.2021 01:44 | Son Güncelleme:
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Survivor Duygu Serap Salman kimdir? Survivor 2021'den elenen Duygu kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Duygu'nun hayat hikayesi

Duygu Serap Salman Survivor 2021'den elenen son yarışmacı oldu. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Duygu Serap Salman, yarışmaya 2. haftada yedeklerden katılmıştı. Gönüllülerdeki oylamada aday gösterilen Duygu, sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı oldu. Peki, Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Serap Salman hakkındaki bilgiler…

Survivor 2021’de elenen isim gönüllüler takımından Duygu oldu. Survivor Duygu, 18 Ocak'ta yedeklerden gelmiş ve gönüllüler takımına katılmıştı. Yarışmada takım arkadaşları ile sert tartışmaları, suda yaşadığı sıkıntılar ile dikkat çeken Duygu Serap Salman, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Duygu hakkındaki bilgiler.

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SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Ağrı Doğubayazıt doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların birçoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.
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61 kilo olan Duygu'nun boyu ise 167'dir. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyen Duygu Serap Salman, Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bıraktığını ifade ediyor.

Duygu Serap Salman iyi de bir dansçıdır ve sosyal medyada bu nedenle geniş bir takipçi kitlesi vardır. El becerilerine güvenen Survivor Duygu, birçok branşta başarılı olmanın dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif ediyor.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ İÇİN SURVIVOR'A GELEMEMİŞTİ

Acun Ilıcalı Survivor Duygu'nun geçen sene trafik kazası için elemelere gelemediğini açıklamıştı. Kendisini anlatan Duygu, ''Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim. Birikmişliğim çok fazla" ifadelerini kullanmıştı.

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SURVİVOR DUYGU’NUN INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor Duygu, Instagram’da duyguserapsalman kullanıcı adıyla özellikle spora dair paylaşımları ile dikkat çekiyor. Öte yandan Duygu'nun Twitter hesabı da 'duyguserapsalm1'dir

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