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Survivor eleme adayı Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 01:11 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında haftanın ilk eleme adayı Aşkım Burçe Tunay oldu. Survivor'a sakatlıklar ve diskalifiyelerin ardından yedeklerden katılan Aşkım Burçe Tunay, yarışmadaki ilk haftasının sonunda eleme adayı oldu. Peki Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında ve hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenler.

Survivor eleme adayı Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

Survivor ünlüler kadrosuna katılan Aşkım Burçe Tunay, yarışmadaki ilk haftasında eleme adayı oldu. Survivor'da Aşkım ile birlikte iki kişi daha elemeye kalacak ve sms oylaması sonucuna göre elenen isim belli oldu. Survivor'da eleme şoku yaşayan Aşkım başarılı bir sporcu. Aşkım Burçe Tunay trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile dikkat çekiyor.

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AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
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Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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